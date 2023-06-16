Армия рф теряет инициативу на фронте - британская разведка

10:11 31 мая Киев, Украина

С начала мая россия все больше уступает инициативу на войне и реагирует на действия Украины, а не активно продвигается к собственным военным целям.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.



Как отметили британские разведчики, в течение мая россия 20 ночей наносила односторонние удары беспилотными летательными аппаратами и крылатыми ракетами глубоко в Украине. При этом россия не добилась значительных успехов в своих возможных целях нейтрализации усовершенствованной украинской противовоздушной обороны и уничтожения украинских сил ПВО.



На местах россияне передислоцировали силы безопасности для реагирования на партизанские нападения на западе россии.



В оперативном плане российские командиры, вероятно, пытаются сформировать резервные силы и разместить их там, где, по их мнению, произойдет украинское контрнаступление, отмечают британские разведчики.



Однако вероятно этому мешает то, что силы, не задействованные ранее в боях, были направлены на восполнение пробелов на линии фронта вокруг Бахмута.