В свежем отчете Минобороны Великобритании подробно описываются проблемы с дисциплиной, ставшие особенно острой в российской армии после начала принудительной мобилизации в прошлом году.
Аналитики отмечают, что независимые российские журналисты провели расследования, подтверждающие данную ситуацию.
Суды рассмотрели более тысячи дел о самовольной отлучке военнослужащих только за первые пять месяцев 2023 года, что превышает аналогичную статистику за весь предыдущий год.
Влияние принудительной мобилизации, начатой в октябре 2022 года, сделало эту проблему еще более серьезной.
Большинство виновных лиц получили условные наказания, что может привести к их участию в боевых действиях в Украине.
Британские аналитики отмечают, что россия больше сосредоточена на наказании нарушителей и поощрении патриотического пыла, нежели на решении основных причин, вызывающих разочарование среди солдат.
Аналитики отмечают, что независимые российские журналисты провели расследования, подтверждающие данную ситуацию.
Суды рассмотрели более тысячи дел о самовольной отлучке военнослужащих только за первые пять месяцев 2023 года, что превышает аналогичную статистику за весь предыдущий год.
Влияние принудительной мобилизации, начатой в октябре 2022 года, сделало эту проблему еще более серьезной.
Большинство виновных лиц получили условные наказания, что может привести к их участию в боевых действиях в Украине.
Британские аналитики отмечают, что россия больше сосредоточена на наказании нарушителей и поощрении патриотического пыла, нежели на решении основных причин, вызывающих разочарование среди солдат.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии