Армия рф продолжает наступать на Донбассе - Генштаб

Оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории и сдерживать Силы обороны на отдельных направлениях. В то же время, они не прекращают наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 28 октября.
За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Андреевка, Белогоровка Луганской области; Бахмут, Бахмутское, Времовка, Зеленополье, Соледар, Майорск, Марьинка, Невельское, Новобахмутовка, Первомайское, Яковлевка Донецкой области.
Россияне обстреливают позиции украинских войск вдоль линии столкновения, осуществляют фортификационное оборудование позиций по отдельным направлениям, в частности, на левом берегу реки Днепр, активно ведут воздушную разведку.
Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжают наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения.
В течение суток войско рф нанесло пятнадцать авиационных и один ракетный удар, совершило более сорока обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этого пострадали населенные пункты Белогорка, Новая Каменка, Новогреднево Херсонской области, Степное Запорожской области и Марьинка и Павловка Донецкой области.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию рф против Украины, предоставляя свою территорию, воздушное пространство и инфраструктуру. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов, в том числе по применению ударных БпЛА.
По другим направлениям войско рф совершало обстрелы.
На Северском и Слобожанском направлениях — с территории российской федерации, с использованием артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Бояро-Лежачи, Водологи, Горки, Писаревка и Рыжевка Сумской области и Ольховатка, Волчанск, Охримовка и Старица Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Петро-Ивановка Харьковской области; Заречное, Ямполевка Донецкой области и Макеевка и Невское Луганской области.
На Бахмутском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Верхнекаменное, Опросное, Раздолевка, Соледар, Майорск и Яковлевка.
На Авдеевском направлении оккупанты совершали обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Авдеевки, Красногоровки, Марьинки, Невельского, Новомихайловки и Первомайского Донецкой области.
В Новопавловском и Запорожском направлениях военные рф совершили артиллерийские обстрелы в районах 15 населенных пунктов. Среди них – Белогорье, Гуляйполе, Дорожнянка, Запорожской области и Угледар, Новоселка, Павловка и Пречистовка Донецкой области.
На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы 20 населенных пунктов рядом с линией столкновения.
Продолжается так называемая эвакуация с временно занятой территории Херсонской области. Значительное внимание уделяется вывозу медоборудования и имущества, как говорят оккупанты, национализированных предприятий. Так, из населенного пункта Белозерка оборудование местной больницы вывозится в города Скадовск и Геническ. В то же время отмечается усиление группировки российского войска на правобережной части временно занятой территории Херсонской области мобилизованными военнослужащими численностью до 1000 военных. Их расселяют в жилищах местных жителей, покинувших эти территории.
За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Андреевка, Белогоровка Луганской области; Бахмут, Бахмутское, Времовка, Зеленополье, Соледар, Майорск, Марьинка, Невельское, Новобахмутовка, Первомайское, Яковлевка Донецкой области.
Россияне обстреливают позиции украинских войск вдоль линии столкновения, осуществляют фортификационное оборудование позиций по отдельным направлениям, в частности, на левом берегу реки Днепр, активно ведут воздушную разведку.
Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжают наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения.
В течение суток войско рф нанесло пятнадцать авиационных и один ракетный удар, совершило более сорока обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этого пострадали населенные пункты Белогорка, Новая Каменка, Новогреднево Херсонской области, Степное Запорожской области и Марьинка и Павловка Донецкой области.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию рф против Украины, предоставляя свою территорию, воздушное пространство и инфраструктуру. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов, в том числе по применению ударных БпЛА.
По другим направлениям войско рф совершало обстрелы.
На Северском и Слобожанском направлениях — с территории российской федерации, с использованием артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Бояро-Лежачи, Водологи, Горки, Писаревка и Рыжевка Сумской области и Ольховатка, Волчанск, Охримовка и Старица Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Петро-Ивановка Харьковской области; Заречное, Ямполевка Донецкой области и Макеевка и Невское Луганской области.
На Бахмутском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Верхнекаменное, Опросное, Раздолевка, Соледар, Майорск и Яковлевка.
На Авдеевском направлении оккупанты совершали обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Авдеевки, Красногоровки, Марьинки, Невельского, Новомихайловки и Первомайского Донецкой области.
В Новопавловском и Запорожском направлениях военные рф совершили артиллерийские обстрелы в районах 15 населенных пунктов. Среди них – Белогорье, Гуляйполе, Дорожнянка, Запорожской области и Угледар, Новоселка, Павловка и Пречистовка Донецкой области.
На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы 20 населенных пунктов рядом с линией столкновения.
Продолжается так называемая эвакуация с временно занятой территории Херсонской области. Значительное внимание уделяется вывозу медоборудования и имущества, как говорят оккупанты, национализированных предприятий. Так, из населенного пункта Белозерка оборудование местной больницы вывозится в города Скадовск и Геническ. В то же время отмечается усиление группировки российского войска на правобережной части временно занятой территории Херсонской области мобилизованными военнослужащими численностью до 1000 военных. Их расселяют в жилищах местных жителей, покинувших эти территории.
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