Армия РФ потеряла в Украине почти 29 тысяч личного состава - Гештаб ВСУ

11:21 21 мая Киев, Украина

В субботу, 21 мая, Генеральный штаб ВСУ обновил информацию о потерях противника.  С 24 февраля по 19 мая общие потери личного состава российских оккупационных войск на территории Украины ориентировочно составили 28 850 человек (+150 за сутки).

Также было уничтожено:

  • танков ‒ 1278 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3116 (+26) ед,
  • артиллерийских систем – 596 ед,
  • РСЗО - 201 (+1) ед,
  • средства ПВО - 93 ед,
  • самолетов – 204 ед,
  • вертолетов – 169 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 462 (+2),
  • крылатые ракеты – 104 (+1),
  • корабли/катера - 13 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2178 (+16) ед,
  • специальная техника – 43.

Наибольшие потери противника в течение прошедших суток наблюдались на Бахмутском направлении.

Согласно утренней сводке Генштаба, российские войска планируют возобновить наступательные действия на Донбассе с форсированием реки Северский Донец.