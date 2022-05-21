Армия РФ потеряла в Украине почти 29 тысяч личного состава - Гештаб ВСУ

В субботу, 21 мая, Генеральный штаб ВСУ обновил информацию о потерях противника. С 24 февраля по 19 мая общие потери личного состава российских оккупационных войск на территории Украины ориентировочно составили 28 850 человек (+150 за сутки).
Также было уничтожено:
- танков ‒ 1278 (+15) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3116 (+26) ед,
- артиллерийских систем – 596 ед,
- РСЗО - 201 (+1) ед,
- средства ПВО - 93 ед,
- самолетов – 204 ед,
- вертолетов – 169 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 462 (+2),
- крылатые ракеты – 104 (+1),
- корабли/катера - 13 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2178 (+16) ед,
- специальная техника – 43.
Наибольшие потери противника в течение прошедших суток наблюдались на Бахмутском направлении.
Согласно утренней сводке Генштаба, российские войска планируют возобновить наступательные действия на Донбассе с форсированием реки Северский Донец.
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