Армия РФ потеряла в Украине почти 29 тысяч личного состава - Гештаб ВСУ

11:21 21 мая Киев, Украина

В субботу, 21 мая, Генеральный штаб ВСУ обновил информацию о потерях противника. С 24 февраля по 19 мая общие потери личного состава российских оккупационных войск на территории Украины ориентировочно составили 28 850 человек (+150 за сутки).

Также было уничтожено:

танков ‒ 1278 (+15) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3116 (+26) ед,

артиллерийских систем – 596 ед,

РСЗО - 201 (+1) ед,

средства ПВО - 93 ед,

самолетов – 204 ед,

вертолетов – 169 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 462 (+2),

крылатые ракеты – 104 (+1),

корабли/катера - 13 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2178 (+16) ед,

специальная техника – 43.

Наибольшие потери противника в течение прошедших суток наблюдались на Бахмутском направлении.

Согласно утренней сводке Генштаба, российские войска планируют возобновить наступательные действия на Донбассе с форсированием реки Северский Донец.