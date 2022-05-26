Армия рф не сможет одержать победу в войне - Шольц

16:38 26 мая Киев, Украина

Уже сейчас президент рф владимир путин провалил все свои стратегические цели. Захват россией всей Украины сегодня еще менее реален, чем в начале войны.





Шольц отметил, что кремль недооценил «сплоченность и мощь» НАТО, Евросоюза и стран «большой семерки». Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц Шольц отметил, что кремль недооценил «сплоченность и мощь» НАТО, Евросоюза и стран «большой семерки».

"Сейчас главной целью государств должно стать противостояние путину, чтобы не позволить ему выиграть войну. И я убежден: он ее не выиграет", — сказал канцлер.

"Большая ядерная держава ведет себя так, будто у нее есть право изменять границы в Европе. путин хочет вернуться к миропорядку, где более сильные решают, что правильно, где свобода, суверенитет и самоопределение. Это империализм! Это попытка с помощью бомб вернуть нас к временам, когда война была обычным средством политики, а на нашем континенте и в мире отсутствовал стабильным миропорядок", - добавил Шольц.

Москве в этом вооруженном конфликте не удастся навязать заключения мира на условиях диктата. Как только путин поймет, что у него никак не получается сломить оборону Украины, ему придется пойти на серьезные переговоры о мире, добавил Олаф Шольц.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что вторжение российских войск в Украину было большой стратегической ошибкой владимира путина. По его мнению, желание президента рф ослабить позиции НАТО у границ россии дали обратный эффект: альянс стал крепче, в него захотели войти ранее нейтральные Швеция и Финляндия — это историческое событие, которое показывает, что европейская безопасность не будет основыватьсяя на запугивании и насилии.



Столтенберг призвал мировых лидеров отказаться от сотрудничества с авторитарным режимом путина ради краткосрочной экономической выгоды.