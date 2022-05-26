Армия рф не сможет одержать победу в войне - Шольц

Уже сейчас президент рф владимир путин провалил все свои стратегические цели. Захват россией всей Украины сегодня еще менее реален, чем в начале войны.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Шольц отметил, что кремль недооценил «сплоченность и мощь» НАТО, Евросоюза и стран «большой семерки».
Шольц отметил, что кремль недооценил «сплоченность и мощь» НАТО, Евросоюза и стран «большой семерки».
Москве в этом вооруженном конфликте не удастся навязать заключения мира на условиях диктата. Как только путин поймет, что у него никак не получается сломить оборону Украины, ему придется пойти на серьезные переговоры о мире, добавил Олаф Шольц.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что вторжение российских войск в Украину было большой стратегической ошибкой владимира путина. По его мнению, желание президента рф ослабить позиции НАТО у границ россии дали обратный эффект: альянс стал крепче, в него захотели войти ранее нейтральные Швеция и Финляндия — это историческое событие, которое показывает, что европейская безопасность не будет основыватьсяя на запугивании и насилии.
Столтенберг призвал мировых лидеров отказаться от сотрудничества с авторитарным режимом путина ради краткосрочной экономической выгоды.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии