Армия рф не может преодолеть оборону ВСУ и поэтому применяет авиацию - Гайдай

08:37 03 августа Киев, Украина

Российская армия не в силах преодолеть оборонительные укрепления ВСУ в Луганской области, поэтому все чаще применяет авиацию.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

"Оккупанты, которые не в состоянии преодолеть оборонительные укрепления украинских бойцов, все чаще применяют авиацию. Только за 2 августа вражеские авиаудары были нанесены вблизи восьми населенных пунктов, расположенных на админгранице Луганщины и Донетчины",- отметил он.

По словам главы ОВА, россияне хотят сковать действия ВСУ, чтобы не допустить их перебрасывания на другие угрожающие направления, поэтому проводят многочисленные атаки одновременно с разных сторон.



2 августа враг 6 раз бил по населенным пунктам, держащим оборону, из реактивных систем залпового огня, в течение дня неоднократно применял минометы.



Основные усилия россияне сосредотачивают на Бахмутском направлении.



За прошедшие сутки защитники отбили 9 попыток штурма оккупантов – враг на указанных участках вынужден был отойти.



Гайдай также отметил, что в поврежденных россиянами домах в Луганской области находиться крайне опасно.



В качестве примера глава ОВА привел случай с обвалом многоэтажки на улице Партизанской в Северодонецке. Аварийное здание упало посреди дня, когда рядом проходили люди.



Пока неизвестно, находился ли кто-то внутри аварийного здания.