Армия рф начала использовать тактику "эластичной обороны" - NYT

Командиры российской армии начали прибегать к так называемой тактике "эластичной обороны" во время наступления Вооруженных сил Украины.
Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на экспертов по безопасности, украинских чиновников и военных аналитиков.
Как отмечают эксперты по вопросам безопасности, вместо того, чтобы любой ценой удерживать линию окопов перед лицом украинского наступления, российское командование применило давнюю военную тактику, известную как "эластичная оборона".
Для ее реализации войска рф отходят на вторую линию позиций, поощряя ВСУ продвигаться вперед, а затем наносят ответный удар, когда силы противника становятся уязвимыми – либо во время передвижения по открытой местности, либо когда они подходят к недавно оставленным российским позициям.
По словам старшего научного сотрудника по изучению сухопутных войн Международного института стратегии Бена Барри, "эластичная оборона" – не новая стратегия современной армии рф. Советский Союз применял его в 1943 году во время Курской битвы во Второй мировой войне.
В то же время, как отмечает NYT, по мнению украинских чиновников и военных экспертов, эта тактика является лишь одним из нескольких факторов, препятствующих наступлению Украины.
Кроме "эластичной обороны", продвижение замедляют минные поля, окопы, танковые заграждения, а также нежелание союзников в НАТО предоставить Украине современные истребители и оружие большей дальности на более ранних этапах полномасштабной войны.
В то же время, как отмечает NYT, по мнению украинских чиновников и военных экспертов, эта тактика является лишь одним из нескольких факторов, препятствующих наступлению Украины.
Кроме "эластичной обороны", продвижение замедляют минные поля, окопы, танковые заграждения, а также нежелание союзников в НАТО предоставить Украине современные истребители и оружие большей дальности на более ранних этапах полномасштабной войны.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии