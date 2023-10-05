Армия рф начала использовать тактику "эластичной обороны" - NYT

07:59 05 октября Киев, Украина

Командиры российской армии начали прибегать к так называемой тактике "эластичной обороны" во время наступления Вооруженных сил Украины.

Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на экспертов по безопасности, украинских чиновников и военных аналитиков.

"Одним из чрезвычайно сложных препятствий для украинских войск является тактика, которую взяли на вооружение российские военные: уступать позиции, а затем наносить ответный удар", — говорится в статье.

Как отмечают эксперты по вопросам безопасности, вместо того, чтобы любой ценой удерживать линию окопов перед лицом украинского наступления, российское командование применило давнюю военную тактику, известную как "эластичная оборона".



Для ее реализации войска рф отходят на вторую линию позиций, поощряя ВСУ продвигаться вперед, а затем наносят ответный удар, когда силы противника становятся уязвимыми – либо во время передвижения по открытой местности, либо когда они подходят к недавно оставленным российским позициям.

"Цель - не дать украинским войскам фактически закрепить позиции и использовать их как базу для дальнейшего продвижения. Это то, что Украина смогла успешно сделать в селе Роботино, на южном направлении", - говорится в статье.

По словам старшего научного сотрудника по изучению сухопутных войн Международного института стратегии Бена Барри, "эластичная оборона" – не новая стратегия современной армии рф. Советский Союз применял его в 1943 году во время Курской битвы во Второй мировой войне.



В то же время, как отмечает NYT, по мнению украинских чиновников и военных экспертов, эта тактика является лишь одним из нескольких факторов, препятствующих наступлению Украины.



Кроме "эластичной обороны", продвижение замедляют минные поля, окопы, танковые заграждения, а также нежелание союзников в НАТО предоставить Украине современные истребители и оружие большей дальности на более ранних этапах полномасштабной войны.