Армия рф на грани второго крупного поражения после контрнаступления ВСУ под Харьковом - ISW

11:18 29 сентября Киев, Украина

Институт изучения войны (ISW) прогнозирует разгром российских оккупантов под Лиманом , что станет вторым крупным поражением рашистов, после Харькова.



Сейчас ВСУ находятся на западе, севере и севере-востоке от Лимана и уже взяли под огневой контроль единственную линию коммуникации российских войск, которая проходит через населенный пункт Торское. Эксперты предсказывают, что потеря Лимана станет крайне тяжелой для армии россии и поставит под угрозу ранее захваченные большим количеством жертв Лисичанск и Северодонецк.



Украинские силы уже ведут бои на юго-востоке от села Колодези и на окраинах Торского, которое расположено от Лимана всего в 12 км. Также ВСУ прорвали российское укрепление около Ямполя и ведут наступление в районе Торского еще и с юго-запада.

«Падение лиманского "кармана", вероятно, будет иметь очень серьезные последствия для российской группировки на севере Донецкой области и на западе Луганской», – предупреждают аналитики Института изучения войны.

В то же время они отмечают, что российское военное руководство не смогло создать информационный фон для скорого поражения в Лимане.

«Министерство обороны россии не говорило о последних российских потерях в районе Лимана и не было готово к падению этого сектора фронта, что, вероятно, ухудшит и без того невысокий моральный дух», – констатируют эксперты.

Точно такая же ситуация была перед крупнейшим на данный момент поражением россии под Харьковом в сентябре. После неожиданного прорыва фронта российская армия оказалась в панике и спасалась бегством, позволив украинским силам освободить около 8 тыс. квадратных километров меньше, чем за неделю. В итоге почти вся Харьковская область была деоккупированна.

«Последовавшее за этим недовольство в российском националистическом информационном пространстве, вероятно, подтолкнуло кремль к приказу о частичной мобилизации», – считают аналитики ISW.

Они прогнозируют, что взятие Лимана и продвижение к Лисичанску и Северодонецку усилят раздор между российскими националистами и военным руководством, а также войсками и командованием. Все это будет происходить на фоне «частичной» мобилизации, объявленной владимиром путиным, которая рекордно с начала пенсионной реформы уронила его рейтинг и вызвала резкий негатив в обществе.