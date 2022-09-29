Армия рф на грани второго крупного поражения после контрнаступления ВСУ под Харьковом - ISW

Институт изучения войны (ISW) прогнозирует разгром российских оккупантов под Лиманом, что станет вторым крупным поражением рашистов, после Харькова.
Сейчас ВСУ находятся на западе, севере и севере-востоке от Лимана и уже взяли под огневой контроль единственную линию коммуникации российских войск, которая проходит через населенный пункт Торское. Эксперты предсказывают, что потеря Лимана станет крайне тяжелой для армии россии и поставит под угрозу ранее захваченные большим количеством жертв Лисичанск и Северодонецк.
Украинские силы уже ведут бои на юго-востоке от села Колодези и на окраинах Торского, которое расположено от Лимана всего в 12 км. Также ВСУ прорвали российское укрепление около Ямполя и ведут наступление в районе Торского еще и с юго-запада.
В то же время они отмечают, что российское военное руководство не смогло создать информационный фон для скорого поражения в Лимане.
Точно такая же ситуация была перед крупнейшим на данный момент поражением россии под Харьковом в сентябре. После неожиданного прорыва фронта российская армия оказалась в панике и спасалась бегством, позволив украинским силам освободить около 8 тыс. квадратных километров меньше, чем за неделю. В итоге почти вся Харьковская область была деоккупированна.
Они прогнозируют, что взятие Лимана и продвижение к Лисичанску и Северодонецку усилят раздор между российскими националистами и военным руководством, а также войсками и командованием. Все это будет происходить на фоне «частичной» мобилизации, объявленной владимиром путиным, которая рекордно с начала пенсионной реформы уронила его рейтинг и вызвала резкий негатив в обществе.
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