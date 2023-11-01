Армия рф использует "Ланцеты" для атак на приоритетные цели - британская разведка

12:06 01 ноября Киев, Украина

Россияне в атаках на Украину используют малые ударные беспилотники "Ланцет". Их применяют для ударов по приоритетным целям, в частности, для контрбатарейной борьбы.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.



В британской разведке отметили, что российские малые беспилотные авиационные системы одностороннего удара "Ланцет", вероятно, "были одними из самых эффективных новых средств, которые россия использовала в Украине за последние 12 месяцев".

"Он разработан для пилотирования над территорией противника, ожидая, пока цель будет идентифицирована, прежде чем пикировать к ней и детонировать. "Ланцеты" производит ZALA Aero Group, которая также производит небольшой невооруженный беспилотник "Орлан-10", который россия часто разворачивает вместе с "Ланцетом" для выявления целей", - говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что Украина также добилась успеха с малыми ударными дронами.

"россия разворачивает "Ланцеты" для атаки на приоритетные цели, и они становятся все более заметными в ключевой контрбатарейной борьбе, поражая вражескую артиллерию. россия традиционно использовала малые БПЛА преимущественно для разведки. Благодаря своей атакующей способности "Ланцет" стал шагом в перемене. использует эту категорию оружия", - говорится в сообщении.

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