Армия рф использует "Ланцеты" для атак на приоритетные цели - британская разведка

Россияне в атаках на Украину используют малые ударные беспилотники "Ланцет". Их применяют для ударов по приоритетным целям, в частности, для контрбатарейной борьбы.
Об этом сообщает Минобороны Великобритании.
В британской разведке отметили, что российские малые беспилотные авиационные системы одностороннего удара "Ланцет", вероятно, "были одними из самых эффективных новых средств, которые россия использовала в Украине за последние 12 месяцев".
В британской разведке отметили, что российские малые беспилотные авиационные системы одностороннего удара "Ланцет", вероятно, "были одними из самых эффективных новых средств, которые россия использовала в Украине за последние 12 месяцев".
Аналитики отмечают, что Украина также добилась успеха с малыми ударными дронами.
/>
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии