Армия рф активизировала свои усилия по продвижению в Изюме - Минобороны Британии

11:03 09 июня Киев, Украина

В последние 48 часов Восточная группа войск (ВГВ) россии активизировала свои усилия по продвижению южнее Изюма.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.



Как отмечается в сообщении, продвижение россии на Изюмском направлении застопорилось с апреля, после того как украинские войска умело использовали местность, чтобы замедлить продвижение россии.



По данным британской разведки, россия, вероятно, пыталась восстановить Восточную группу войск после того, как она понесла очень тяжелые потери в ходе неудавшегося наступления на Киев, но ее подразделения остаются недостаточно укомплектованными.