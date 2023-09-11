"Армия дронов" за неделю поразила 201 единицу российской техники - Федоров

Ударные подразделения, обеспечиваемые в рамках проекта "Армия дронов", за неделю, 4-11 сентября, уничтожили и повредили 201 единицу российской техники.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Также в период с 4 по 11 сентября операторы беспилотников уничтожили и повредили 36 орудий, 1 РСЗО, 11 САУ и другую технику российских оккупантов.
Федоров добавил, что дроны за несколько тысяч долларов поражают российскую технику стоимостью в десятки миллионов.
Федоров добавил, что дроны за несколько тысяч долларов поражают российскую технику стоимостью в десятки миллионов.
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