"Армия дронов": ВСУ получили более 900 БПЛА
15:28 08 ноября Киев, Украина
Силы обороны Украины получили более 900 беспилотников в рамках государственной программы "Армия дронов". Большая часть этих БПЛА
– украинского производства.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"В партии уже известны вам "Мавики", "Вампиры" и Avenger, успевшие хорошо показать себя на фронте. Также передаем сотни дронов, о которых пока рассказывать не стоит. Однако оккупанты почувствуют на себе силу инноваций", - говорится в сообщении Федорова.
По словам министра, большая часть дронов из этой партии - украинского производства.
"Продолжаем системно усиливать защитников и защитниц "птичками" от государственной программы "Армия дронов", - сказал Федоров.
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