"Армия дронов": ВСУ получили более 900 БПЛА

15:28 08 ноября Киев, Украина

Силы обороны Украины получили более 900 беспилотников в рамках государственной программы "Армия дронов". Большая часть этих БПЛА – украинского производства.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"В партии уже известны вам "Мавики", "Вампиры" и Avenger, успевшие хорошо показать себя на фронте. Также передаем сотни дронов, о которых пока рассказывать не стоит. Однако оккупанты почувствуют на себе силу инноваций", - говорится в сообщении Федорова.

По словам министра, большая часть дронов из этой партии - украинского производства.