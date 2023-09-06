Армия дронов Украины: 1 280 ударов по российской технике

17:44 06 сентября Киев, Украина

За последние три месяца операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Армии дронов Украины нанесли удары по 1 280 единицам российской техники.

Об этом информирует вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, а также министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.



Федоров подчеркнул, что ударные отряды БПЛА Армии дронов успешно атаковали разнообразные объекты российской военной техники, включая бронированные автомобили, артиллерию, грузовики, минометы, а также личный состав и опорные пункты.



Согласно информации Михаила Федорова, на данный момент в составе Армии дронов Украины уже сформировано 17 ударных рот БПЛА. Эти отряды действуют в соответствии с новой доктриной применения беспилотных летательных аппаратов на фронте и осуществляют обучение и управление с применением новых методов и подходов.