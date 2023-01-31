Армия дронов передала на фронт 12 беспилотников украинского производства

19:12 31 января Киев, Украина

На фронт в Донецкой области Армия дронов совместно с Госспецсвязью передали 12 беспилотников украинского производства. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Передали для Главного управления разведки 12 птиц украинского производства: 7 БПЛА SKIF и 5 STEN-2", - говорится в сообщении.

При этом специалисты Минцифры уточнили, что SKIF эффективно помогают разведывать территорию, а STEN-2 - атаковать врага с неба и метко целить боеприпасами прямо в тыл оккупантов.



Отмечается, что всего Армия дронов отправила на фронт уже 1056 наших беспилотников.