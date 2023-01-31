Армия дронов передала на фронт 12 беспилотников украинского производства

На фронт в Донецкой области Армия дронов совместно с Госспецсвязью передали 12 беспилотников украинского производства. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
При этом специалисты Минцифры уточнили, что SKIF эффективно помогают разведывать территорию, а STEN-2 - атаковать врага с неба и метко целить боеприпасами прямо в тыл оккупантов.
Отмечается, что всего Армия дронов отправила на фронт уже 1056 наших беспилотников.
Отмечается, что всего Армия дронов отправила на фронт уже 1056 наших беспилотников.
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