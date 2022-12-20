Армия держится на дисциплине: Залужный поддержал ужесточение ответственности для военных

Как заявил главнокомандующий ВСУ в видеообращении, он поддерживает усиление ответственности за самовольное оставление воинской части или места службы, дезертирство, самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием, неповиновение и невыполнение боевых приказов.
Главнокомандующий добавил, что армия держится на дисциплине.
О каком законопроекте идет речь
Верховная рада 13 декабря приняла законопроект об усилении ответственности для военных за ряд правонарушений . Он предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс Украины, Кодекс Украины об административных правонарушениях и другие законодательные акты об особенностях несения военной службы в условиях военного положения или в боевой обстановке". Его поддержали 290 народных избранников.
Документ предусматривает усиление ответственности за самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим, а также неявку его вовремя без уважительных причин на военную службу в случае назначения или перевода, неявки из командировки, отпуска или из лечебного учреждения совершены в условиях особого периода. Ответственность также будет усилена за несение службы в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, неповиновения приказам командиров.
13 декабря принятый законопроект был передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому.
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