Армия держится на дисциплине: Залужный поддержал ужесточение ответственности для военных

07:39 20 декабря Киев, Украина

Как заявил главнокомандующий ВСУ в видеообращении, он поддерживает усиление ответственности за самовольное оставление воинской части или места службы, дезертирство, самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием, неповиновение и невыполнение боевых приказов.

"Я поддерживаю соответствующие изменения в законодательстве, принятые Верховной радой и прошу президента подписать закон. Мое мнение четко отражает позицию командиров группировок и воинских частей, требовавших системного решения этого комплекса вопросов", - подчеркнул Валерий Залужный

Главнокомандующий добавил, что армия держится на дисциплине.

"Если пробелы в законодательстве не обеспечивают его соблюдение, а "отказники" могут оплатить штраф, размер которого составляет до десяти процентов боевых выплат, или получить наказание с испытанием, это несправедливо. Более того и это ключевое, обнаженные участки фронта вынуждены закрывать собой другие военнослужащие , что приводит к увеличению потерь личного состава, территорий и мирных людей на них. Часто утраченные позиции приходится восстанавливать штурмовыми действиями очень дорогой ценой", - добавил Залужный.

О каком законопроекте идет речь



Верховная рада 13 декабря приняла законопроект об усилении ответственности для военных за ряд правонарушений . Он предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс Украины, Кодекс Украины об административных правонарушениях и другие законодательные акты об особенностях несения военной службы в условиях военного положения или в боевой обстановке". Его поддержали 290 народных избранников.



Документ предусматривает усиление ответственности за самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим, а также неявку его вовремя без уважительных причин на военную службу в случае назначения или перевода, неявки из командировки, отпуска или из лечебного учреждения совершены в условиях особого периода. Ответственность также будет усилена за несение службы в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, неповиновения приказам командиров.



13 декабря принятый законопроект был передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому.