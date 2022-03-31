Армения требует от россии действий в связи с азербайджанским «вторжением»

11:50 31 марта Киев, Украина

Армения призвала российских миротворцев в Нагорном Карабахе предпринять «конкретные шаги» после того, как азербайджанские силы захватили контроль над стратегически важной деревней в сепаратистском регионе.



На фоне нового обострения напряженности в регионе на фоне военного наступления России в Украине азербайджанские войска в четверг захватили село Фарух в Нагорном Карабахе.



Этот район находится под ответственностью российских миротворцев, которые были развернуты в Карабахе в рамках соглашения о прекращении огня при посредничестве Москвы.



Министерство обороны России заявило в воскресенье, что Азербайджан вывел свои войска из села, но Баку заявил, что его силы по-прежнему контролируют этот район.



Министерство иностранных дел Армении в заявлении потребовало «расследования действий российского миротворческого контингента во время азербайджанского вторжения», подтвердив, что азербайджанские войска остались в этом районе.



"Ожидаем от российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе конкретных шагов по прекращению вторжения азербайджанских подразделений в зону ответственности миротворцев", - говорится в сообщении.



Совет безопасности Армении обвинил Азербайджан в «подготовке почвы для новых провокаций и наступления на Нагорный Карабах».



Он призвал Баку «немедленно начать переговоры о всеобъемлющем мирном договоре».



«Международные механизмы сдерживания должны быть активированы, чтобы избежать новой военной эскалации в регионе и этнической чистки», — говорится в заявлении.



Крупная вспышка в Карабахе может стать проблемой для России.



Напомним, Москва направила в регион около 2000 миротворцев после войны 2020 года.