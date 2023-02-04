Арахамия анонсировал новые чистки в Раде

16:48 03 февраля Киев, Украина

Об этом он сообщил в Telegram.

"Продолжаем работать над очищением парламента от представителей запрещенных партий. В ближайшую пленарную неделю ожидаем по меньшей мере минус два мандата. А может и больше. Детали — впоследствии", — написал он.

Арахамия подчеркнул, что все будет проходить исключительно в рамках Конституции и законов Украины.

"То есть без шансов на обжалование в украинских и международных судах. К сожалению, это не так быстро, как нам всем бы хотелось. Зато надежно. Работаем дальше и будем информировать о результатах. Спасибо гражданскому обществу за поддержку и давление на пророссийских депутатов. Это тоже весомый вклад в наше общее дело", - отметил нардеп.

Впоследствии Арахамия сообщил, что нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин решил сложить полномочия и сообщил о своем решении публично.