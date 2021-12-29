Арестович: ТКГ не намерена вести переговоры с представителями "ЛДНР"

"Путин сделал очень интересную вещь: он фактически дезавуировал минские соглашения. Он сказал "с республиками "ЛНР/ДНР", которые Россия никогда не признавала до этого. Конечно, это оговорка, но это предостережение подвешивает Минские соглашения. Если придираться, это словесный выход из Минских соглашений", - заявил он.