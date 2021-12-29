Арестович: ТКГ не намерена вести переговоры с представителями "ЛДНР"

Проведение переговоров ТКГ с представителями "ЛДНР" принципиально невозможно.
Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.
Накануне президент РФ Владимир Путин, отвечая на предложения президента Украины Владимира Зеленского о встрече на Донбассе, предложил ему вести переговоры с представителями "ЛДНР", а потом уже с РФ и позвал на встречу в Москву.
"Наша позиция принципиальная, она заключается в том, что никаких переговоров с так называемыми "ЛНР" и "ДНР" не будет и не может быть, даже в условном пространстве, в режиме "фантастика на втором этаже", - сказал он.
Арестович отметил, что своим предложением Путин дезавуировал минские соглашения.
Накануне президент РФ Владимир Путин, отвечая на предложения президента Украины Владимира Зеленского о встрече на Донбассе, предложил ему вести переговоры с представителями "ЛДНР", а потом уже с РФ и позвал на встречу в Москву.
"Наша позиция принципиальная, она заключается в том, что никаких переговоров с так называемыми "ЛНР" и "ДНР" не будет и не может быть, даже в условном пространстве, в режиме "фантастика на втором этаже", - сказал он.
Арестович отметил, что своим предложением Путин дезавуировал минские соглашения.
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