Арестович снят с должности внештатного советника - ОП

17:19 17 января Киев, Украина

Офис президента утвердил заявление Алексея Арестовича об увольнении с должности внештатного советника.

Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, 17 января.



По словам Никифорова, руководитель Аппарата Офиса президента Мария Витушок подписала соответствующий приказ об увольнении Алексея Арестовича.



Ранее во вторник Арестович заявил, что написал заявление об увольнении из ОП после "принципиальной ошибки". Вскоре после ракетного удара российских агрессоров по дому в Днепре, он заявил, что ракету Х-22 сбили украинские силы ПВО, в результате чего она упала на этот жилой дом.