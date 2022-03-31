Арестович рассказал о промежуточных результатах переговоров в Турции

Мы уходим в ЕС, получаем огромные деньги на восстановление и получаем гарантии лучше чем в НАТО», — заявил Алексей Арестович о промежуточном договоре.
Советник главы ОП раскрыл важные подробности:
▪️какие-либо компромиссов с нашей стороны отсутствуют;
▪️по всем переговорным линиям мы улучшили свою позицию;
▪️Россия попала в число гарантов безопасности Украины, как постоянный член совбеза ООН;
▪️в случае военной агрессии против Украины в течение 3-х суток государства-гаранты должны: начать экстренные консультации, предоставить воен-, эконом-, гум- и пол- помощь, включая закрытое небо, поставку оружия и боеприпасов и т.д.;
▪️«Гаранты обязываются благоприятствовать и помогать вступлению Украины в ЕС, Россия в том числе. Она с этим согласилась»;
▪️наша армия добыла кровью идеальные для нас условия и сократила нам движение в ЕС минимум на 20 лет, получила кучу бонусов, включая улучшенный НАТО договор;
▪️Россия сейчас говорит: «в течение 15 лет мы будем решать проблему Крыма совместно».
Советник главы ОП раскрыл важные подробности:
▪️какие-либо компромиссов с нашей стороны отсутствуют;
▪️по всем переговорным линиям мы улучшили свою позицию;
▪️Россия попала в число гарантов безопасности Украины, как постоянный член совбеза ООН;
▪️в случае военной агрессии против Украины в течение 3-х суток государства-гаранты должны: начать экстренные консультации, предоставить воен-, эконом-, гум- и пол- помощь, включая закрытое небо, поставку оружия и боеприпасов и т.д.;
▪️«Гаранты обязываются благоприятствовать и помогать вступлению Украины в ЕС, Россия в том числе. Она с этим согласилась»;
▪️наша армия добыла кровью идеальные для нас условия и сократила нам движение в ЕС минимум на 20 лет, получила кучу бонусов, включая улучшенный НАТО договор;
▪️Россия сейчас говорит: «в течение 15 лет мы будем решать проблему Крыма совместно».
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