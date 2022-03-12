Арестович: Путин закончит с пулей в затылке

13:37 12 марта Киев, Украина

Советник главы АП Алексей Арестович считает, что Россия вряд ли применит ядерное оружие, которым Путин угрожает Украине и ЕС со второго дня российско-украинской войны.



Такое мнение он высказал в эфире украинского телевидения.

"На ядерной шантаж они пошли фактически на второй день. Но давайте посмотрим. Во-первых, техническое принятие по применению ядерного оружия (зависит от – ред.) по меньшей мере 7 человек: от Путина до офицера, который крутит ключ. Я не думаю, что эта цепочка сработает. Второе, тотальный (удар - ред.) ядерным оружием по Украине – так большая территория Беларуси и большая европейская часть станут непригодными для жизни на многие годы", - сказал Арестович.

В то же время тактическое ядерное оружие он сравнил с "мощным авиаударом": "Таких авиаударов они за эту неделю сделали очень много".