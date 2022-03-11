Арестович об обмене пленными: Россия привыкла "торговать головами" и фейками

Россия пытается выменять своих пленных на несуществующих украинцев, якобы находящихся в российском заключении.
Об этом Арестович заявил в эфире одного из украинских политического шоу.
По словам Арестовича, российская сторона в ТКГ подала список из 90 человек на обмен пленными. Однако только 16 человек из этого списка смогла установить СБУ, а остальные оказались фэйковыми.
Он добавил, что Россия привыкла "торговать головами". Этому их научил восточный опыт - Сирия и Чечня.
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