Арестович об обмене пленными: Россия привыкла "торговать головами" и фейками

11:18 11 Июнь Киев, Украина

Россия пытается выменять своих пленных на несуществующих украинцев, якобы находящихся в российском заключении.

Об этом Арестович заявил в эфире одного из украинских политического шоу.

По словам Арестовича, российская сторона в ТКГ подала список из 90 человек на обмен пленными. Однако только 16 человек из этого списка смогла установить СБУ, а остальные оказались фэйковыми.
"Россия в списке на обмен подает фейковых людей. Только 16 человек из 90 были подтверждены СБУ из перечня, который подала РФ. Наши подтверждены все, у них 16 подтверждены. Это длинная история, почему не идет обмен? Потому что нас (Украину. - Ред.) направляют на прямые переговоры с "ЛНР" и "ДНР"", - сказал Арестович.
Он добавил, что Россия привыкла "торговать головами". Этому их научил восточный опыт - Сирия и Чечня.