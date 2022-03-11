Арестович об обмене пленными: Россия привыкла "торговать головами" и фейками

"Россия в списке на обмен подает фейковых людей. Только 16 человек из 90 были подтверждены СБУ из перечня, который подала РФ. Наши подтверждены все, у них 16 подтверждены. Это длинная история, почему не идет обмен? Потому что нас (Украину. - Ред.) направляют на прямые переговоры с "ЛНР" и "ДНР"", - сказал Арестович.