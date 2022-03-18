Арестович о дислокации горячих точек российских войск. Видео

11:49 16 марта Киев, Украина

Наши войска по некоторым направлениям провели небольшое тактическое контрнаступление, что улучшило ситуацию в конкретных районах обороны. Также наши войска наносили мощные ракетные артиллерийские и авиационные удары по группировкам противника. Не менее семи таких ударов было за сутки.