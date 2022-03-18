Арестович о дислокации горячих точек российских войск. Видео

Наши войска по некоторым направлениям провели небольшое тактическое контрнаступление, что улучшило ситуацию в конкретных районах обороны. Также наши войска наносили мощные ракетные артиллерийские и авиационные удары по группировкам противника. Не менее семи таких ударов было за сутки.
Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.
Арестович рассказал, что горячие точки не изменились. «Основные усилия они (оккупанты, – ред) хранят в зоне ООС, но вчера они понесли потери в направлении Изюм и Николаев », – рассказал Арестович.
Идут двадцать первые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. В последние сутки Вооруженным силам Украины удалось нанести сокрушительные удары по группировкам войск оккупантов на временно занятых территориях Украины и, на отдельных направлениях, перейти в контрнаступление.
Арестович рассказал, что горячие точки не изменились. «Основные усилия они (оккупанты, – ред) хранят в зоне ООС, но вчера они понесли потери в направлении Изюм и Николаев », – рассказал Арестович.
Идут двадцать первые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. В последние сутки Вооруженным силам Украины удалось нанести сокрушительные удары по группировкам войск оккупантов на временно занятых территориях Украины и, на отдельных направлениях, перейти в контрнаступление.
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