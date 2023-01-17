Арестович написал заявление об увольнении из ОП

17 января Алексей Арестович написал заявление об уходе из Офиса президента после реакции на его заявление об обстреле Днепра. Он предположил, что здание в Днепре могло быть разрушено украинским ПВО.
Ранее Арестович, комментируя удар рф по Днепру, жертвами которого стали более 40 человек, предположил, что российская ракета упала на дом якобы из-за перехвата украинской ПВО.
Его слова сразу же подхватили российские пропагандисты, выдавая их за «официальную позицию» Украины, которая «признала свою вину» в смерти гражданских.
В связи с этим Воздушным силам пришлось опровергать заявление Арестовича, объясняя, что по дому ударила гиперзвуковая крылатая ракета Х-22, для перехвата которой у ВСУ никаких средств просто нет.
Его слова сразу же подхватили российские пропагандисты, выдавая их за «официальную позицию» Украины, которая «признала свою вину» в смерти гражданских.
В связи с этим Воздушным силам пришлось опровергать заявление Арестовича, объясняя, что по дому ударила гиперзвуковая крылатая ракета Х-22, для перехвата которой у ВСУ никаких средств просто нет.
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