Арестован заместитель председателя Тернопольской ОВА за взятку - САП

19:13 28 июня Киев, Украина





Информацию об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура 28 июня.



На основании ходатайства детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), согласованного прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) решил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу с возможностью внесения залога в размере более 805 тысяч гривен для одного из заместителей председателя Тернопольской областной военной администрации. Высший антикоррупционный суд принял решение об аресте с возможностью внесения залога одного из заместителей председателя Тернопольской областной военной администрации, который был обвинен в получении взятки вместе с председателем облсовета.Информацию об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура 28 июня.На основании ходатайства детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), согласованного прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) решил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу с возможностью внесения залога в размере более 805 тысяч гривен для одного из заместителей председателя Тернопольской областной военной администрации.

Ему вместе с председателем Тернопольского облсовета и еще одним заместителем председателя обвинение было предъявлено в получении неправомерной выгоды от бизнесмена-волонтера.



Согласно информации прокуратуры, срок действия меры пресечения продлится до 26 августа.



После ознакомления со всеми положениями решения суда будет принято решение о возможности обжалования меры пресечения в части размера залога.



Специализированная антикоррупционная прокуратура не указывает имя задержанного, однако, по данным СМИ, речь идет о первом заместителе председателя Тернопольской областной государственной администрации, Игоре Демьянчуке.