Арестован экс-министр обороны Павел Лебедев

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева по делу о расстрелах на Майдане в феврале 2014 года. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора во вторник, 26 мая.
Такое решение суда дает право начать процедуру экстрадиции в отношении экс-министра обороны Украины. Об этом рассказали в офисе Генерального прокурора.
В прокуратуре уточнили, что в этом уголовном деле расследуется организация экс-президентом Украины Виктором Януковичем превышения власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов. Речь идет о превышении власти рядом бывших топ-чиновников, которое привело к массовым жертвам на Майдане.
Напомним, во время Евромайдана министерство обороны возглавлял Павел Лебедев. В конце февраля он уехал из Киева в Сквастополь, который был аннексирован Россией.
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