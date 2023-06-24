Арестован экс-министр обороны Павел Лебедев

07:47 26 мая Киев, Украина

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева по делу о расстрелах на Майдане в феврале 2014 года. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора во вторник, 26 мая.

Такое решение суда дает право начать процедуру экстрадиции в отношении экс-министра обороны Украины. Об этом рассказали в офисе Генерального прокурора.

"По ходатайству прокурора Офиса генерального прокурора, Печерский районный суд Киева 25 мая 2020 избрал бывшему министру обороны Украины меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в период с 18 февраля 2014 года по 20 февраля 2014 в центральной части Киева", – говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что в этом уголовном деле расследуется организация экс-президентом Украины Виктором Януковичем превышения власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов. Речь идет о превышении власти рядом бывших топ-чиновников, которое привело к массовым жертвам на Майдане.

"Решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении бывшего министра обороны Украины процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia)", – добавили в Офисе генпрокурора.

Напомним, во время Евромайдана министерство обороны возглавлял Павел Лебедев. В конце февраля он уехал из Киева в Сквастополь, который был аннексирован Россией.