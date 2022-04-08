Арахамия: законопроект о легализации каннабиса к первому чтению готов

07:05 13 июля Киев, Украина

На заседании партии"Слуга народа" , которое состоялось вчера вечером, был полностью подготовлен к первому чтению в Раде законопроект относительно легализации каннабиса.

Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия



Нардеп сообщил, что в ходе обсуждения звучали аргументы "за" и "против" принятия документа.

"В стране есть множество людей, которые имеют онкозаболевания в тяжелой форме. Многие из них, к сожалению, получают наркотическую зависимость от опиатов. А каннабиноиды, как говорят эксперты, не вызывают такую зависимость. Являются обезболивающими и альтернативными. <...> Второй хороший аргумент, что это большая экспортная индустрия, медицинские препараты", - поделился мнением нардеп.

В то же время, добавил он, "люди говорят, что это наркотическое вещество. Хотя в законе очень жестко регламентирован оборот наркотиков... Поэтому, возможно, такие риски не страшны".

Арахамия отметил, что по указанному вопросу необходимы дополнительные консультации с правоохранительными органами относительно рисков.

"Но в целом законопроект к первому чтению готов. Поэтому с большой вероятностью я буду его поддерживать в первом чтении. Но смотреть, как между первым и вторым чтением, как коллектив авторов отработает все, чтобы не позволить выращивать это нелегально", - резюмировал глава фракции.

Напомним, законопроект О внесении изменений в некоторые законы относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня.