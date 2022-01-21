Арахамия рассказал о встрече Блинкена с депутатами

Рабочий визит Энтони Блинкена в Украину начался с встречи с главами парламентских фракций.
О чем на ней шла речь рассказал глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.
По словам Арахамии, госсекретарь заверил, что США являются стратегическим союзником Украины в сфере безопасности и построения демократических институций.
Кроме того, Блинкен рассказал о недавнем саммите G7, где вопрос поддержки Украины был основным, также было и на встрече стран НАТО.
Арахамия попросил изучить возможность закрепления этих слов в двустороннем договоре о стратегическом военном сотрудничестве между Украиной и США.
По словам Арахамии, госсекретарь заверил, что США являются стратегическим союзником Украины в сфере безопасности и построения демократических институций.
Кроме того, Блинкен рассказал о недавнем саммите G7, где вопрос поддержки Украины был основным, также было и на встрече стран НАТО.
Арахамия попросил изучить возможность закрепления этих слов в двустороннем договоре о стратегическом военном сотрудничестве между Украиной и США.
В свою очередь, Страна со ссылкой на источник сообщает, что на встрече присутствовали спикер ВР Дмитрий Разумков и лидеры фракций - Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Юрий Бойко, Андрей Осадчук (от Голоса) и Арахамия.
Отмечается, что Блинкен говорил минуты три. "Сказал, что США поддерживают Украину, но надо бороться с коррупцией и для этого антикоррупционные органы должны быть независимы", - сообщает издание.
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