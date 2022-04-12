Арахамия прокомментировал отставку Авакова

10:39 14 июля Киев, Украина

Никаких компроматов и подтекстов, Арсен Аваков покинул пост главы МВД по собственному желанию.
 
Об этом глава фракции Слуга народа Давид Арахамия рассказал журналистам после заседания фракции.

"Единственное основание (для отставки - ред.) - по собственному желанию. Это исключительно его желание", - заявил Арахамия.

По его словам, Аваков не рассматривается на пост премьер-министра, но ему могут предложить работу в государственном секторе.

"Может он будет еще в команде в каком-то другом амплуа", – отметил Арахамия.

Также он уверен, что "будет мирный сценарий расставания" с Аваковым.

Накануне сообщалось, что глава МВД Аваков подал в отставку. Его заявление парламент рассмотрит в четверг.