Арахамия прокомментировал отставку Авакова

Никаких компроматов и подтекстов, Арсен Аваков покинул пост главы МВД по собственному желанию.
Об этом глава фракции Слуга народа Давид Арахамия рассказал журналистам после заседания фракции.
"Единственное основание (для отставки - ред.) - по собственному желанию. Это исключительно его желание", - заявил Арахамия.
По его словам, Аваков не рассматривается на пост премьер-министра, но ему могут предложить работу в государственном секторе.
"Может он будет еще в команде в каком-то другом амплуа", – отметил Арахамия.
Также он уверен, что "будет мирный сценарий расставания" с Аваковым.
Накануне сообщалось, что глава МВД Аваков подал в отставку. Его заявление парламент рассмотрит в четверг.
"Единственное основание (для отставки - ред.) - по собственному желанию. Это исключительно его желание", - заявил Арахамия.
По его словам, Аваков не рассматривается на пост премьер-министра, но ему могут предложить работу в государственном секторе.
"Может он будет еще в команде в каком-то другом амплуа", – отметил Арахамия.
Также он уверен, что "будет мирный сценарий расставания" с Аваковым.
Накануне сообщалось, что глава МВД Аваков подал в отставку. Его заявление парламент рассмотрит в четверг.
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