Антикоррупционный реестр НАПК снова доступен в "Дии" - Минцифры

Антикоррупционный реестр НАПК (Национального агентства по предотвращению коррупции) снова доступен на Едином госпортале открытых данных в "Дии". Доступ к реестру прекратили в начале широкомасштабного вторжения рф.
Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Реестр доступен на портале государственных услуг Дия.
Реестр доступен на портале государственных услуг Дия.
По словам министра, общедоступный реестр также будет способствовать медиа и общественности разоблачать коррупционные схемы.
Во время вторжения в 2022 году государство закрыло доступ ко многим публичным реестрам из-за вопросов безопасности. Минцифры работает с силовым блоком, чтобы вернуть доступ к некоторым данным, отмечает Федоров.
Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, может предоставить гражданам следующие данные:
- вид наказания (взыскания);
- ФИО лица и его место работы;
- название юридического лица, юридический адрес, код в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц;
- статьи кодексов;
- состав коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения.
В начале сентября НАПК открыло доступ к Единому государственному реестру коррупционеров у себя на сайте.
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