Антикоррупционный реестр НАПК снова доступен в "Дии" - Минцифры

15:47 28 сентября Киев, Украина

Антикоррупционный реестр НАПК (Национального агентства по предотвращению коррупции) снова доступен на Едином госпортале открытых данных в "Дии". Доступ к реестру прекратили в начале широкомасштабного вторжения рф.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.



Реестр доступен на портале государственных услуг Дия.

"Теперь каждый может проверить, причастен ли человек или бизнес к коррупции, чтобы не сотрудничать с предприятиями и людьми, имеющими коррупционный бэкграунд", - пояснил Федоров.

По словам министра, общедоступный реестр также будет способствовать медиа и общественности разоблачать коррупционные схемы.



Во время вторжения в 2022 году государство закрыло доступ ко многим публичным реестрам из-за вопросов безопасности. Минцифры работает с силовым блоком, чтобы вернуть доступ к некоторым данным, отмечает Федоров.



Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, может предоставить гражданам следующие данные:

вид наказания (взыскания);

ФИО лица и его место работы;

название юридического лица, юридический адрес, код в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц;

статьи кодексов;

состав коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения.

В начале сентября НАПК открыло доступ к Единому государственному реестру коррупционеров у себя на сайте.

"Открытые данные – это мощный инструмент добродетели, а значит, антикоррупции. Открытие данных Реестра лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, свидетельствует, что с учетом аспектов безопасности могут быть открыты и данные Реестра деклараций" – заявлял тогда глава НАПК Александр Новиков.