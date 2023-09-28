Антикоррупционный реестр НАПК снова доступен в "Дии" - Минцифры

15:47 28 сентября Киев, Украина

Антикоррупционный реестр НАПК (Национального агентства по предотвращению коррупции) снова доступен на Едином госпортале открытых данных в "Дии". Доступ к реестру прекратили в начале широкомасштабного вторжения рф.
 
Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Реестр доступен на портале государственных услуг Дия.
"Теперь каждый может проверить, причастен ли человек или бизнес к коррупции, чтобы не сотрудничать с предприятиями и людьми, имеющими коррупционный бэкграунд", - пояснил Федоров.
По словам министра, общедоступный реестр также будет способствовать медиа и общественности разоблачать коррупционные схемы.

Во время вторжения в 2022 году государство закрыло доступ ко многим публичным реестрам из-за вопросов безопасности. Минцифры работает с силовым блоком, чтобы вернуть доступ к некоторым данным, отмечает Федоров.

Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, может предоставить гражданам следующие данные:
  • вид наказания (взыскания);
  • ФИО лица и его место работы;
  • название юридического лица, юридический адрес, код в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц;
  • статьи кодексов;
  • состав коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения.
В начале сентября НАПК открыло доступ к Единому государственному реестру коррупционеров у себя на сайте.
"Открытые данные – это мощный инструмент добродетели, а значит, антикоррупции. Открытие данных Реестра лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, свидетельствует, что с учетом аспектов безопасности могут быть открыты и данные Реестра деклараций" – заявлял тогда глава НАПК Александр Новиков.
"Прозрачность - основа демократического общества", - добавляет глава Минцифры Михаил Федоров.