Аншлюс Беларуси и России - дело времени

В Беларуси по сей день продолжаются многолюдные протесты против режима Лукашенко. Очевидцы зафиксировали БТРы, въезжающие в столицу страны. О стягивании водометов и другой спецтехники с обеда сообщали местные журналисты. В центр Минска перебрасывали дополнительные силы ОМОНа. Закрыты шесть станций метро. Колючей проволокой окружены наибольшие площади и проспекты. Все для того, чтобы напугать, ограничить или вообще не пропустить тысячи белорусов.
Лукашенко пытается себя убедить, что это все устроили ему эмиссары с Запада и Украины. Опять же, поддерживая вымышленную версию российского МИД о 200 экстремистах из Украины.
На самом деле, анти-Лукашенковские протесты не прекращаются 30-й день подряд. Кадры насилия карательной системы впечатляют. В ООН насчитали 450 случаев пыток задержанных митингующих. И вряд ли это финальная цифра. Только 1 сентября милиция схватила почти 80 участников мирных акций против насилия силовиков и фальсификации выборов главы республики. Задержанные - в основном студенты.
Аншлюс - присоединение Беларуси к России - то, чего сейчас очень хочет Путин и то, чего уже не способен отвлечь ослабленный Лукашенко. Его "прогиб" перед Кремлем - с обнародованием якобы перехваченной разговора о фальсификации диагноза Навального - гласит, что "Батька" таки сдается Путину. Его враг теперь не вне страны, а внутри.
В то же время, по стране прокатились другие массовые пикеты. Только в субботу, 5 сентября, многотысячный "Женский марш мира" прошелся по Минску. В ответ на жестокость милиции хакеры взломали официальный сайт МВД Беларуси и объявили там в розыск самого Лукашенко. Впрочем, так называемый "президент ОМОНа" продолжает тактику нападения на своих и чужих.
Лукашенко пытается себя убедить, что это все устроили ему эмиссары с Запада и Украины. Опять же, поддерживая вымышленную версию российского МИД о 200 экстремистах из Украины.
На самом деле, анти-Лукашенковские протесты не прекращаются 30-й день подряд. Кадры насилия карательной системы впечатляют. В ООН насчитали 450 случаев пыток задержанных митингующих. И вряд ли это финальная цифра. Только 1 сентября милиция схватила почти 80 участников мирных акций против насилия силовиков и фальсификации выборов главы республики. Задержанные - в основном студенты.
Аншлюс - присоединение Беларуси к России - то, чего сейчас очень хочет Путин и то, чего уже не способен отвлечь ослабленный Лукашенко. Его "прогиб" перед Кремлем - с обнародованием якобы перехваченной разговора о фальсификации диагноза Навального - гласит, что "Батька" таки сдается Путину. Его враг теперь не вне страны, а внутри.
В то же время, по стране прокатились другие массовые пикеты. Только в субботу, 5 сентября, многотысячный "Женский марш мира" прошелся по Минску. В ответ на жестокость милиции хакеры взломали официальный сайт МВД Беларуси и объявили там в розыск самого Лукашенко. Впрочем, так называемый "президент ОМОНа" продолжает тактику нападения на своих и чужих.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии