Анонсирована дата заседания в формате "Рамштайн" - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что вскоре состоится заседание в формате "Рамштайн" по вооруженной поддержке Украины.
Об этом он сказал на онлайн-брифинге 4 января.
Об этом он сказал на онлайн-брифинге 4 января.
Кулеба также назвал группы вооружения, в которых сейчас больше всего нуждается украинское войско. По его словам, прежде всего - это системы противовоздушной и противоракетной обороны и боеприпасы к ним.
Украина также заинтересована в дополнительном получении зенитных установок типа Gepard и Vulcan, переносных зенитно-ракетных комплексов типа Stinger и других, а также артиллерийских снарядов всех калибров, подчеркнул Кулеба.
Он отдельно отметил, что сейчас Украина работает с партнерами для выхода на новый уровень обеспечения вооруженных сил артиллерийскими системами и бронированной техникой всех типов.
Кулеба также рассказал, что Соединенные Штаты уже начали подготовку к передаче систем ПВО Patriot Украине.
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