Анонсирована дата встречи политсоветников "Нормандской четверки"

Представитель ТКГ от Украины Сергей Гармаш сообщил предварительную дату встречи политсоветников глав "Нормандской четверки", по его словам, стороны должны собраться 28 августа.
По его словам, от Украины традиционно в ней будет участвовать глава Офиса президента Андрей Ермак, а от России — заместитель главы Администрации президента Дмитрий Козак.
В то же время источник российского агентства подтвердил, что готовится «диалог» советников в «нормандском» формате. По словам источника, формат встречи пока не определен, но пройти она должна до конца августа.
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