Анонсирована дата встречи политсоветников "Нормандской четверки"

16:07 18 Август Киев, Украина

Представитель ТКГ от Украины Сергей Гармаш сообщил предварительную дату встречи политсоветников глав "Нормандской четверки", по его словам, стороны должны собраться 28 августа.

«Нормандская встреча на уровне глав внешнеполитических советников планируется на 28 августа», — отметил он.

По его словам, от Украины традиционно в ней будет участвовать глава Офиса президента Андрей Ермак, а от России — заместитель главы Администрации президента Дмитрий Козак.

«Встреча политических советников — это Ермак, Козак... Это еще интереснее, мне кажется. Потому что там должен быть Козак, а он написал, что не будет участвовать, посмотрим. Будет странно, если его не будет. Если соберутся только три внешнеполитических советника, это будет означать, что Россия вышла из «Нормандии», — добавил он.

В то же время источник российского агентства подтвердил, что готовится «диалог» советников в «нормандском» формате. По словам источника, формат встречи пока не определен, но пройти она должна до конца августа.

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