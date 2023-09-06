Анна Маляр объяснила, чем руководствуются россияне при таких атаках, как на Чернигов

Чем дальше продвигаются украинские войска, освобождая оккупированные территории, тем ожесточеннее российские атаки на мирные города и села Украины. Как написала в Telegram заместитель министра обороны Анна Маляр, российские агрессоры не могут спокойно наблюдать за успехами Украины и совершают обстрелы так, чтобы сделать украинцам как можно болезненнее.
Она в очередной раз подчеркнула, что пока идет война безопасного места в Украине нет.
Маляр подчеркнула, что своими ударами россияне пытаются не только уничтожать украинцев и их здания, но хотят делать это жестоко и показательно.
По словам Маляр, публичные мероприятия – это всегда риск и лотерея независимо от того, обнародована ли о них информация или нет.
Напомним, 19 августа россияне нанесли ракетный удар по центру Чернигова. Ранее сообщалось о семи погибших и 90 пострадавших в результате атаки. Был обстрелян местный драмтеатр, где проводилась выставка дронов Люті пташки.
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