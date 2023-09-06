Анна Маляр объяснила, чем руководствуются россияне при таких атаках, как на Чернигов

17:32 19 августа Киев, Украина

Чем дальше продвигаются украинские войска, освобождая оккупированные территории, тем ожесточеннее российские атаки на мирные города и села Украины. Как написала в Telegram заместитель министра обороны Анна Маляр, российские агрессоры не могут спокойно наблюдать за успехами Украины и совершают обстрелы так, чтобы сделать украинцам как можно болезненнее.

"Они не просто целятся в гражданские объекты, а выискивают те, которые наиболее символичны или уязвимы для нас. Россиян донимает все успешное, что у нас есть", - отметила Маляр.

Она в очередной раз подчеркнула, что пока идет война безопасного места в Украине нет.

"Надежно только в укрытии. Поэтому каждый должен научиться учитывать этот фактор во всем, что мы делаем и где бываем", - подчеркнула она.

Маляр подчеркнула, что своими ударами россияне пытаются не только уничтожать украинцев и их здания, но хотят делать это жестоко и показательно.

"Для них важна эмоциональная составляющая. Попасть как можно болезненнее. Было и такое, когда мероприятия проводили без публичного объявления и освещения, но туда все равно прилетало. Именно в момент проведения мероприятия", – добавила она.

По словам Маляр, публичные мероприятия – это всегда риск и лотерея независимо от того, обнародована ли о них информация или нет.

Напомним, 19 августа россияне нанесли ракетный удар по центру Чернигова. Ранее сообщалось о семи погибших и 90 пострадавших в результате атаки. Был обстрелян местный драмтеатр, где проводилась выставка дронов Люті пташки.