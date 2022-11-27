Ангелина Вовк уверена, что с Хрюшей и Степашкой сможет остановить ВСУ

08:45 27 ноября Киев, Украина

Российская ведущая детской программы Спокойной ночи, малыши Ангелина Вовк заявила, что планирует уехать на фронт, чтобы с помощью кукольной свиньи Хрюши и зайца Степашки заставить украинцев прекратить сопротивление. Об этом она заявила в эфире одного из российских пропагандистских каналов.

По ее мнению, музыка из старой детской телепрограммы, ее голос и игрушечные "соведущие" остановили бы ВСУ.

"Думаю, надо как-то остановить эту сторону. Чтобы они по-другому взглянули на эти события. И я сказала своей приятельнице, что я возьму Хрюшу и Степашку и поеду туда, на фронт и обращусь к украинцам. У меня тоже есть украинская кровь. Я тоже читала им сказки. И думаю: вдруг меня услышат. А просто мне кажется, что вот когда зазвучала бы эта музыка из передачи Спокойной ночи, малыши и они услышали бы мой голос. Я бы сказала: "Здравствуйте, дорогие девочки и мальчики. Остановитесь, что вы делаете? Вы же хорошие!", - изложила Вовк свой "мирный план".

Ведущая также рассказала о "русофобии в Украине" и о том, как в детстве на нее в Украине "набросилась ватага мальчишек", которые называли ее "москалькой" и требовали, чтобы она "уехала отсюда".

Напомним, ранее украинская телеведущая Снежана Егорова публично заявляла о поддержке российского президента Владимира путина. А за два дня до войны она назвала путина "героем нашего времени".