Ангелина Вовк уверена, что с Хрюшей и Степашкой сможет остановить ВСУ

Российская ведущая детской программы Спокойной ночи, малыши Ангелина Вовк заявила, что планирует уехать на фронт, чтобы с помощью кукольной свиньи Хрюши и зайца Степашки заставить украинцев прекратить сопротивление. Об этом она заявила в эфире одного из российских пропагандистских каналов.
По ее мнению, музыка из старой детской телепрограммы, ее голос и игрушечные "соведущие" остановили бы ВСУ.
Ведущая также рассказала о "русофобии в Украине" и о том, как в детстве на нее в Украине "набросилась ватага мальчишек", которые называли ее "москалькой" и требовали, чтобы она "уехала отсюда".
Напомним, ранее украинская телеведущая Снежана Егорова публично заявляла о поддержке российского президента Владимира путина. А за два дня до войны она назвала путина "героем нашего времени".
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