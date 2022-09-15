Ангела Меркель взяла шефство в вопросе организации встречи Нормандской четверки

14:05 25 октября Киев, Украина

На пресс-конференции в столице посол Германии в Украине Анка Фельдгузен раскрыла планы Ангелы Меркель в отношении нормандской встречи.



Канцлер Германии заявила о намерении работать в вопросе продвижения встречи в Нормандском формате со всеми сторонами: Россией, Украиной и Францией.



Фельдгаузен отметила, что успешные переговоры ведутся как с российской, так и с украинской стороной, но точной даты проведения встречи на данный момент нет.



Активное участие в организации нормандской встречи принимает и фрацузская сторона.



Напомним, переговоры Владимира Зеленского с Ангелой Меркель и Эммануилом Макроном прошли 11 октября.