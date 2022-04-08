Андрей Таран о "москитном флоте" - это небольшие корабли с большими боевыми возможностями

19:01 07 июля Киев, Украина

Военное ведомство страны работает над тем, чтоб в течение года ВМС Украины пополнились еще и небольшим, но мощным в своем противодействии российским оккупантам "москитным флотом".

Об этом сообщил министр обороны страны Андрей Таран.



"Очень скоро, я думаю, не позже, чем в следующем году у нас будет, с помощью от Соединенных Штатов, Соединенного Королевства, несколько маленьких кораблей, "москитный флот", но с реальными боевыми способностями: с современными противокорабельными ракетами, современным электронным оружием, которое позволит нам представлять определенную угрозу российским морским силам", - сказал Таран на конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе в среду, 7 июля.



Также глава военного ведомства подчеркнул, что этого пока недостаточно.



"Мы работаем над созданием больших способностей. В этом году я подписал приказ о приобретении для флота новых систем противокорабельных ракет, которые будут расположены на берегу",- заявил Таран.



Он добавил, что приобретенные противокорабельные ракеты могут быть установлены на строящийся в Турции корвет для Украины.