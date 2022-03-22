Андрей Садовый уходит на самоизоляцию

05:50 28 октября Киев, Украина

Ближайшее окружение мэра Львова Андрея Садового, его жена и теща, заразились коронавирусом . Мэр сделал тест и получил отрицательный результат, но согласно особенностям протекания вируса COVID-19, Садовый должен уйти на самоизоляцию.



Об этом во вторник, 27 октября, он сообщил на своей странице в Facebook.



"Екатерина (жена - ред.) вместе с мамой получили положительный ПЦР-тест. Мой результат отрицательный. Чувствую себя хорошо, никаких симптомов нет. <...> По опыту врачи говорят, что в семьях не все проходят болезнь одновременно. Пожалуй, есть хороший иммунитет", - написал Садовый.



Также он информировал, что уходит на самоизоляцию на несколько дней, после чего сделает еще один тест.



"Если повторный тест будет отрицательным, сразу вернусь на работу", - отметил мэр.