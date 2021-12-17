Андрей Ермак: в скором времени возможен обмен пленными

20:11 10 Июль Киев, Украина

Нормандский саммит в Берлине с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции должен пройти как можно скорее, возможно, в ближайшие месяцы. Скоро также может состояться новый обмен пленными.

Об этом журналистам рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он также отметил возросший уровень поддержки украинской позиции со стороны Франции и Германии.

По его словам, участники переговоров по Донбассу сейчас активно готовят механизм реального, а не декларативного обеспечения прекращения огня. Продолжаются и переговоры по обмену, который может пройти в ближайшее время, стороны близки к утверждению плана по разминированию.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская сторона надеется на саммит в августе, однако российский переговорщик Дмитрий Козак заявил, что никаких оснований для этого пока нет.

Также представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что украинская сторона якобы затягивает подготовку обмена пленными.