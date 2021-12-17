Андрей Ермак: в скором времени возможен обмен пленными

Нормандский саммит в Берлине с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции должен пройти как можно скорее, возможно, в ближайшие месяцы. Скоро также может состояться новый обмен пленными.
Об этом журналистам рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.
Он также отметил возросший уровень поддержки украинской позиции со стороны Франции и Германии.
По его словам, участники переговоров по Донбассу сейчас активно готовят механизм реального, а не декларативного обеспечения прекращения огня. Продолжаются и переговоры по обмену, который может пройти в ближайшее время, стороны близки к утверждению плана по разминированию.
Напомним, ранее сообщалось, что украинская сторона надеется на саммит в августе, однако российский переговорщик Дмитрий Козак заявил, что никаких оснований для этого пока нет.
Также представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что украинская сторона якобы затягивает подготовку обмена пленными.
Об этом журналистам рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.
Он также отметил возросший уровень поддержки украинской позиции со стороны Франции и Германии.
По его словам, участники переговоров по Донбассу сейчас активно готовят механизм реального, а не декларативного обеспечения прекращения огня. Продолжаются и переговоры по обмену, который может пройти в ближайшее время, стороны близки к утверждению плана по разминированию.
Напомним, ранее сообщалось, что украинская сторона надеется на саммит в августе, однако российский переговорщик Дмитрий Козак заявил, что никаких оснований для этого пока нет.
Также представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что украинская сторона якобы затягивает подготовку обмена пленными.
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