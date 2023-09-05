Андрей Ермак о наступлении Сил обороны: ежедневно есть небольшой прогресс

"Контрнаступление продолжается. Каждый день есть хотя бы маленький, но прогресс, и, безусловно, что-то, какие-то вещи меняются, ведь каждый день что-то происходит. И я надеюсь, что мы на этот раз удивим мир. Мы вернулись с фронта не с ощущением того, что наши воины потеряли там мотивацию", - сказал Ермак.

Глава ОПУ назвал несколько причин, которые замедляют наступление Сил обороны.

"Есть абсолютные причины. В первую очередь, это очень большая площадь заминированности земли. Во-вторых, нам не хватает вооружения. И, в-третьих, у нас другая философия. Чем мы отличаемся от россиян? Мы думаем о наших людях, а россияне - никоим образом. Россияне не считают людей, они для них просто, извините, мясо. И они даже многих убитых своих не уносят с поля боя", - сказал он.