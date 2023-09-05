Андрей Ермак о наступлении Сил обороны: ежедневно есть небольшой прогресс

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что никто не может предусмотреть на 100% процентов, как будут развиваться события во время наступления Сил обороны, однако небольшой прогресс есть каждый день.
Об этом он сказал в интервью DW.
Об этом он сказал в интервью DW.
Глава ОПУ назвал несколько причин, которые замедляют наступление Сил обороны.
Ермак также отметил, что украинские военные на фронте обрадовались новостям о конкретном количестве самолетов F-16, которые готовы предоставить Дания и Нидерланды.
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