Андрей Ермак о наступлении Сил обороны: ежедневно есть небольшой прогресс

12:47 24 августа Киев, Украина

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что никто не может предусмотреть на 100% процентов, как будут развиваться события во время наступления Сил обороны, однако небольшой прогресс есть каждый день.

Об этом он сказал в интервью DW.
"Контрнаступление продолжается. Каждый день есть хотя бы маленький, но прогресс, и, безусловно, что-то, какие-то вещи меняются, ведь каждый день что-то происходит. И я надеюсь, что мы на этот раз удивим мир. Мы вернулись с фронта не с ощущением того, что наши воины потеряли там мотивацию", - сказал Ермак.
Глава ОПУ назвал несколько причин, которые замедляют наступление Сил обороны.
"Есть абсолютные причины. В первую очередь, это очень большая площадь заминированности земли. Во-вторых, нам не хватает вооружения. И, в-третьих, у нас другая философия. Чем мы отличаемся от россиян? Мы думаем о наших людях, а россияне - никоим образом. Россияне не считают людей, они для них просто, извините, мясо. И они даже многих убитых своих не уносят с поля боя", - сказал он.
Ермак также отметил, что украинские военные на фронте обрадовались новостям о конкретном количестве самолетов F-16, которые готовы предоставить Дания и Нидерланды.