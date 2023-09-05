Аналитики США определили число потерь армий рф и Украины в войне - СМИ

07:36 19 августа Киев, Украина

Издание The New York Times опубликовало данные о потерях россии и украины в войне. И хотя оценить точное количество потерь сложно, поскольку россия их занижает, а Украина не разглашает, издание ссылается на официальные лица США. По их данным общее количество убитых и раненых украинских и российских военных с начала войны в Украине приближается к 500 тысячам.

По данным официальных лиц США, потери российских военных приближаются к 300 тысячам человек. Это число включает около 120 тысяч погибших и 170 – 180 тысяч раненых.

Украина потеряла около 70 тысяч воинов и 100 – 120 тысяч раненых.

Издание отмечает, что россияне превосходят украинцев на поле боя почти в три раза. Кроме того, россия имеет большее население, из которого можно пополнить свои ряды.

По оценкам аналитиков, в Украине насчитывается около 500 тысяч военнослужащих, включая регулярную армию, резерв и военизированные формирования.

В то же время россия почти втрое увеличила это количество, имея более 1,33 млн военных регулярной армии, резерва и военизированных формирований, таких как частная военная компания Вагнер.

Напомним, что, по данным Генштаба ВСУ, с начала войны общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 256 510 человек. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 460 оккупантов.