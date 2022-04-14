Аналитики CIT рассказали, какие слабости показала российская армия в Украине

07:20 14 апреля Киев, Украина





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Ключевой проблемой они называют «тотальную» нехватку личного состава. По их данным, армии приходится идти на всяческие ухищрения, чтобы сформировать батальонные тактические группы. Именно поэтому командование использовало срочников или набирало «людей совершенно не боевых специальностей».



Кроме того, эксперты напомнили, что



Путину наверняка докладывали, что никакие срочники границу не пересекали, но потом уже стало невозможно отрицать. И 9 марта Минобороны признало, что срочники участвуют и в войне против Украины. В ведомстве зафиксировали «несколько фактов» их присутствия и заявили, что «практически всех» уже вывезли обратно в россию. Как отмечают аналитики, отзыв срочников с фронта сказался на механизированных соединениях, которые очень сильно потеряли в боеспособности.



Второй негативный фактор влияния на российскую армию — недостаток ракет и плохая разведка.



В авиации и противовоздушной обороне россия должна была иметь подавляющее преимущество. По данным аналитиков, обычно армия рф не стесняется применять артиллерию и авиацию, как это было с Мариуполем. С момента полномастабного вторжения россии в Украину американские чиновники прогнозировал, что Киев падет в течение 72 часов, некоторые аналитики давали украинской столице максимум 96 часов. Однако блицкрига не случилось, и война продолжается до сих пор.По данным Military Strength Ranking, на момент вторжения российская армия считалась второй по военной мощи в мире. Почему ей не удалось выполнить поставленные задачи, рассуждают аналитики Conflict Intelligence Team Руслан Левиев, Кирилл Михайлов и еще один, пожелавший сохранить анонимность.они называют «тотальную» нехватку личного состава. По их данным, армии приходится идти на всяческие ухищрения, чтобы сформировать батальонные тактические группы. Именно поэтому командование использовало срочников или набирало «людей совершенно не боевых специальностей».Кроме того, эксперты напомнили, что россия стала куда менее милитаризованной страной, чем во времена СССР, когда готовилась противостоять НАТО. При бывшем министре обороны Анатолии Сердюкове армию хотели сделать компактной с упором на профессионализм. Однако после его увольнения в 2012 году реформу забросили, а зарплаты контрактников сократились в разы. В итоге многие соединения комплектуются срочниками, уровень боеспособности которых существенно хуже.Путину наверняка докладывали, что никакие срочники границу не пересекали, но потом уже стало невозможно отрицать. И 9 марта Минобороны признало, что срочники участвуют и в войне против Украины. В ведомстве зафиксировали «несколько фактов» их присутствия и заявили, что «практически всех» уже вывезли обратно в россию. Как отмечают аналитики, отзыв срочников с фронта сказался на механизированных соединениях, которые очень сильно потеряли в боеспособности.влияния на российскую армию — недостаток ракет и плохая разведка.В авиации и противовоздушной обороне россия должна была иметь подавляющее преимущество. По данным аналитиков, обычно армия рф не стесняется применять артиллерию и авиацию, как это было с Мариуполем.

«Это типичная российская стратегия. И она же генерирует большинство военных преступлений. Так было в Чечне, в Сирии», — отмечают они.

Однако если говорить о ракетах, оказалось, что их у россии довольно мало. За полтора месяца армия рф использовала примерно 1500 тысячи ракет, но для такой большой страны, как Украина , этого недостаточно. Потому с задачей уничтожить украинские ПВО и авиацию россия не

справилась, и стратегическое господство в воздухе ей завоевать не удалось.

Кроме того, в российской армии большие проблемы с разведкой целей. Аналитики предполагают, что «цели определяются по старым данным, которые были актуальны в лучшем случае до 2014 года, а в худшем — еще в советское время».

«Мы неоднократно наблюдали сообщения в социальных сетях, подкрепленные фото и видео, что удар мощной ракетой нанесен по месту, где когда-то был военный объект, но его давно уже там нет», — пояснили они. В результате ракеты тратятся нерационально.

Третьей проблемой аналитики называют плохую координацию и связь.



В пример они приводят Одессу, когда морпехи пошли по земле и их разгромили около Баштанки, а одновременно с этим десантники зачем-то прилетели в Одессу и начали там высаживаться, не дождавшись подхода сил по земле. Координации не произошло — и те и другие потерпели поражение.



Еще один пример отсутствия координации, которое обернулось гибелью бойцов — поход кузбасского ОМОН на Киев. Аналитики предполагают, что военным дали приказ выдвинуться в Киев и навести там «конституционный порядок». Однако десантники не взяли аэродром Гостомель, чтобы получить подкрепление, а ОМОН поехал вперед и был сожжен на мосту через Ирпень.



Еще один прокол — в отсутствии единого командования. По словам аналитиков, до сих пор российские военные округа выступали поодиночке, без серьезной координации. Восточный военный округ наступал на Киев, Центральный — на Чернигов, Западный — на Сумы и Харьков, Южный действовал на юге Украины и на Донбассе. Только



Четвертая причина недостаточной эффективности российской армии — низкий уровень военных навыков.



По данным аналитиков, солдаты и командиры подразделений даже не умеют работать со связью, хотя им и предоставили такие средства с защищенными каналами. На учениях это не проверялось, а в мирное время есть мобильный телефон. Получается, что штаб в тылу не знает, где солдат, а солдат не может получить команду, что делать дальше.



Что касается оперативно-стратегической координации, где связь работает нормально, по словам аналитиков, к такой войне армия не готовилась. аналитики называют плохую координацию и связь.В пример они приводят Одессу, когда морпехи пошли по земле и их разгромили около Баштанки, а одновременно с этим десантники зачем-то прилетели в Одессу и начали там высаживаться, не дождавшись подхода сил по земле. Координации не произошло — и те и другие потерпели поражение.Еще один пример отсутствия координации, которое обернулось гибелью бойцов — поход кузбасского ОМОН на Киев. Аналитики предполагают, что военным дали приказ выдвинуться в Киев и навести там «конституционный порядок». Однако десантники не взяли аэродром Гостомель, чтобы получить подкрепление, а ОМОН поехал вперед и был сожжен на мосту через Ирпень.Еще один прокол — в отсутствии единого командования. По словам аналитиков, до сих пор российские военные округа выступали поодиночке, без серьезной координации. Восточный военный округ наступал на Киев, Центральный — на Чернигов, Западный — на Сумы и Харьков, Южный действовал на юге Украины и на Донбассе. Только сейчас появился единый командующий . Речь идет о генерале Александре Дворникове, который координирует войска на Донбассе.недостаточной эффективности российской армии — низкий уровень военных навыков.По данным аналитиков, солдаты и командиры подразделений даже не умеют работать со связью, хотя им и предоставили такие средства с защищенными каналами. На учениях это не проверялось, а в мирное время есть мобильный телефон. Получается, что штаб в тылу не знает, где солдат, а солдат не может получить команду, что делать дальше.Что касается оперативно-стратегической координации, где связь работает нормально, по словам аналитиков, к такой войне армия не готовилась.

«А если и были какие-то учения, они были срежиссированы, как в театре», — пояснили они.

Если же говорить о навыках непосредственно ведения боев, то их проверить сложно. Например, насколько метко бойцы стреляют. Аналитики уточнили, что в «армии распространен мухлеж», чтобы получать отличные отчеты. На самом деле мишени поражают снайперы, на бумаге рисуют красивые цифры, а по факту никто ничего не умеет.



Также эксперты винят коррупцию. В армии она проявляется не только в деньгах, но и в званиях, которые приносят дополнительный доход. То есть и учения, и поездки в Сирию — ради звездочек, медалек, потому что это повышает твой оклад и прочее. Когда проводят учения, нет цели всё реально отработать и научиться, а есть цель получить очередное звание или премию.

Пятая проблема — низкое качество экипировки и снабжения.



Аналитики отмечают, что у России есть спецназ, который более-менее экипирован. Однако в целом форма военнослужащих оставляет желать

лучшего. Например, зимнюю форму делают из дешевого материала, который легко горит и плохо изолирует тепло.

Есть проблема и с таким военным снаряжением, как: бронежилеты, каскм, прицелы, перевязочные пакеты. Например, ночью на фронте в атаку никто не пойдет, потому что ничего не видно. А украинские войска с прицелами ночного видения могут позволить себе вести боевые действия в темноте.



Аптечки у российских солдат 1970-х годов: в них только бинт и обезболивающие. По словам аналитиков, современная аптечка стоит дорого, а советская уже есть на складе, ее покупать не надо. В результате соотношение убитых и раненых примерно один к трем. Украинская армия успевает спасти гораздо больше раненых до того, как они умрут. У нее есть современные кровоостанавливающие и отработана процедура эвакуации.

Удивительно, но российская армия оказалась в положении украинской 2014 года. Оказалось, что у них ничего не готово, техника не едет и

снабжения толкового тоже нет. Даже еду в недостаточных количествах поставляют, часть еды — просроченная.

Последней, шестой, причиной неудач российской армии аналитики называют низкий боевой дух.



По их словам, солдаты недостаточно мотивированы. До 24 февраля военные думали, что это только учения и они вот-вот поедут домой. В первые дни они осознали, что это война, но считали, что все закончится быстро. Но оказалось, все не так: нет ни снабжения, ни связи, артиллерия рвет на куски, все плохо. Украинская же армия, напротив, мотивирована, поражает опытом и бесстрашием, они чувствуют поддержку и будут воевать до последнего - такую армию не сломить.



Другая мотивация — материальная. По данным аналитиков, участили случаи, когда контрактникам отказывают в выплате обещанных Путиным компенсаций за гибель или ранение в так называемой "спецоперации". В качестве объяснения говорят, что погибший был на учениях и ни в какой "спецоперации" не участвовал.





Солдаты начали понимать, что всех кидают на убой, что нет никакой поддержки и снабжения, что «никого мы тут не освобождаем».

Кроме этого, благодаря публикациям правозащитников, некоторые солдаты начали осознавать, что, если они откажутся воевать в мирное время — а военное положение никто не объявлял — им за это ничего не будет, максимум уволят.