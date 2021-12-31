АМКУ открыл уголовное дело против Roshen

Компания Roshen обвиняется в злоупотреблении монопольным положением на рынке патоки, на этом основании АМКУ открыл уголовное дело.
Отмечается, что Roshen - крупнейший в Украине производитель кукурузной патоки, а в 2018-2019 годах группа компаний считалась монополистами на этом рынке.
Суть дела
В прошлом году в связи с запретом импорта из Российской Федерации патоки (сиропов), Roshen усилила рыночную власть и повысила цены на патоку собственного производства для всех покупателей.
Так, данные действия Roshen по отношению к конкурентам на рынке кондитерских изделий могли привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции между ними.
Что известно о Roshen?
Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. Общий объем производства кондитерских изделий в корпорации составляет 450 тысяч тонн в год.
Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. Общий объем производства кондитерских изделий в корпорации составляет 450 тысяч тонн в год.
В состав Roshen входят украинские фабрики (Киевская, две производственные площадки в Виннице, Кременчугская); две производственные площадки Липецкой кондитерской фабрики (Россия), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Венгрия), а также масло-молочный комбинат "Бершадьмолоко", который обеспечивает фабрики корпорации молочным сырьем.
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