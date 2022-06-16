АМКУ не выдавал разрешение французскому холдингу на покупку сети Brocard.
В комитете объясняют, что не могли выдать разрешение на концентрацию ввиду действия особых процедур на период военного положения.
В конце мая СМИ сообщили, со ссылкой на письмо Philippe Benacin, что французский холдинг завершил покупку Брокард-Украина и Эгзагон 23 мая, о чем известил АМКУ.
В комитете подтвердили, что в начале мая получили заявления от Philippe Benacin и Группы Алькор о предоставлении разрешения французскому холдингу на приобретение доли в более 50% в двух кипрских компаниях.
Заявления поступили в период, когда деятельность АМКУ в сфере рассмотрения заявлений о предоставлении разрешения на концентрации еще была приостановлена и действовали рекомендательные разъяснения, которые предполагали упрощенную процедуру подачу заявлений в период военного положения.
Разъяснениями было определено, что при поступлении заявлений их рассмотрение останавливается, а возобновление происходит при предоставлении дополнений к заявлениям, но не позднее трех месяцев после завершения или отмены военного положения.
Следовательно, указанные выше заявления были приостановлены до прекращения или отмены военного положения и по состоянию на 15 июня комитет не предоставлял разрешение на заявленные концентрации, говорится в сообщении АМКУ.
Также, на сегодняшний день в комитете отсутствует полный список документов, который необходимо подавать вместе с заявлениями.
В конце мая СМИ сообщили, со ссылкой на письмо Philippe Benacin, что французский холдинг завершил покупку Брокард-Украина и Эгзагон 23 мая, о чем известил АМКУ.
В комитете подтвердили, что в начале мая получили заявления от Philippe Benacin и Группы Алькор о предоставлении разрешения французскому холдингу на приобретение доли в более 50% в двух кипрских компаниях.
Заявления поступили в период, когда деятельность АМКУ в сфере рассмотрения заявлений о предоставлении разрешения на концентрации еще была приостановлена и действовали рекомендательные разъяснения, которые предполагали упрощенную процедуру подачу заявлений в период военного положения.
Разъяснениями было определено, что при поступлении заявлений их рассмотрение останавливается, а возобновление происходит при предоставлении дополнений к заявлениям, но не позднее трех месяцев после завершения или отмены военного положения.
Следовательно, указанные выше заявления были приостановлены до прекращения или отмены военного положения и по состоянию на 15 июня комитет не предоставлял разрешение на заявленные концентрации, говорится в сообщении АМКУ.
Также, на сегодняшний день в комитете отсутствует полный список документов, который необходимо подавать вместе с заявлениями.
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