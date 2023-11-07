Американские топ-чиновники призвали Конгресс выделить для Украины почти $12 млрд

Американские топ-чиновники обратились в Конгресс с призывом выделить 11,8 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки для Украины.
Об этом говорится в письме государственного секретаря Энтони Блинкена, главы Пентагона Ллойда Остина, министерства финансов Джен Йеллен и директора Агентства США по международному развитию Саманты Пауэр к законодателям.
Как отмечается, чиновники администрации Джо Байдена объясняют, что прямая бюджетная поддержка Украины неразрывно связана с успехами на поле боя, "обеспечивая функционирование правительства и экономики и позволяя сосредоточить свои ресурсы на обороне".
В то же время указывается, что сумма соответствующей поддержки меньше, чем выделенная в 2023 году - 14,4 миллиарда долларов, в связи с "инвестициями США в успех Украины и работе по привлечению помощи от других стран".
Как отмечается, чиновники администрации Джо Байдена объясняют, что прямая бюджетная поддержка Украины неразрывно связана с успехами на поле боя, "обеспечивая функционирование правительства и экономики и позволяя сосредоточить свои ресурсы на обороне".
В то же время указывается, что сумма соответствующей поддержки меньше, чем выделенная в 2023 году - 14,4 миллиарда долларов, в связи с "инвестициями США в успех Украины и работе по привлечению помощи от других стран".
Отдельно чиновники отметили подотчетность и контроль за тем, как тратятся средства на бюджетную поддержку Украины, а также то, что они подталкивают Киев к реформам, направленным на борьбу с коррупцией.
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