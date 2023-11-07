Американские топ-чиновники призвали Конгресс выделить для Украины почти $12 млрд

19:59 07 ноября Киев, Украина

Американские топ-чиновники обратились в Конгресс с призывом выделить 11,8 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки для Украины.





Как отмечается, чиновники администрации Джо Байдена объясняют, что прямая бюджетная поддержка Украины неразрывно связана с успехами на поле боя, "обеспечивая функционирование правительства и экономики и позволяя сосредоточить свои ресурсы на обороне".



В то же время указывается, что сумма соответствующей поддержки меньше, чем выделенная в 2023 году - 14,4 миллиарда долларов, в связи с "инвестициями США в успех Украины и работе по привлечению помощи от других стран". Об этом говорится в письме государственного секретаря Энтони Блинкена, главы Пентагона Ллойда Остина, министерства финансов Джен Йеллен и директора Агентства США по международному развитию Саманты Пауэр к законодателям.Как отмечается, чиновники администрации Джо Байдена объясняют, что прямая бюджетная поддержка Украины неразрывно связана с успехами на поле боя, "обеспечивая функционирование правительства и экономики и позволяя сосредоточить свои ресурсы на обороне".В то же время указывается, что сумма соответствующей поддержки меньше, чем выделенная в 2023 году - 14,4 миллиарда долларов, в связи с "инвестициями США в успех Украины и работе по привлечению помощи от других стран".

"11,8 миллиарда долларов - минимальная сумма, необходимая для покрытия базовых потребностей Украины, и хотя Канада и государства ЕС оказывают большую поддержку, если считать в процентах от ВВП, этих и других источников недостаточно, чтобы покрыть дефицит украинского бюджета", - подчеркнули Блинкен, Остин, Йеллен и Пауэр.

Отдельно чиновники отметили подотчетность и контроль за тем, как тратятся средства на бюджетную поддержку Украины, а также то, что они подталкивают Киев к реформам, направленным на борьбу с коррупцией.