Американские специалисты помогут СНБО разобраться с санкционными списками - Данилов

07:17 25 июня Киев, Украина





Об этом заявил глава СНБО Алексей Данилов. На следующей неделе в Украину приедут специалисты, которые занимаются санкционной политикой США для консультаций с Советом нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Об этом заявил глава СНБО Алексей Данилов.

"29 числа специалисты из Соединенных Штатов, которые непосредственно занимаются процедурой санкций США. Они прилетают сюда для того, чтобы провести с нами консультации. Провести с нами определенные процессы, о которых мы уже договорились. Мы с ними сотрудничали во время ковида, скажем так, у нас было заочное общение. 29 числа у нас здесь будет группа, с которой мы будем продолжать сотрудничать", - сказал Данилов.

Он объяснил необходимость визита специалистов санкциями, которые касаются Украины.

"У нас 110 граждан, которые находятся под санкциями США, связанными с нашей территориальной целостностью. Это наши партнеры ввели санкции против тех, кто принимал активное участие непосредственно в 2014 году на территории Крыма", - отметил Данилов.

По его словам, есть девять граждан Украины, которые попали под санкции США за вмешательство в выборы.

"Есть люди, которые попали под санкции за киберпреступления … и по "закону Магнитского". По каждому отдельному человеку будет приниматься отдельное решение. И через определенный промежуток времени будет заседание СНБО, и по необходимости будет принято соответствующее решение в отношении этих людей о санкциях со стороны Украины. Кто это будет - мы фамилии не называем", - подчеркнул Данилов.

Он также отметил, что в процессе работы выявили недочеты в работе Миграционной службы, поскольку украинские паспорта могут получать люди, которые "не совсем имеют право их получать". "Таких людей очень много. Сегодня на заседании были приведены конкретные ФИО тех людей, которые находятся на территории других стран и занимают там должности, но, к большому сожалению, получили паспорта нашей страны", - сказал глава СНБО.



Всего в списке 134 украинца, в том числе те, против кого и Украина ввела санкции.



Данилов отметил, что СНБО проведет проверку данных граждан Украины, и, по ее итогам, будет принимать отдельные соответствующие решения по каждому украинцу.