Американские специалисты помогут СНБО разобраться с санкционными списками - Данилов

На следующей неделе в Украину приедут специалисты, которые занимаются санкционной политикой США для консультаций с Советом нацбезопасности и обороны Украины (СНБО).
Об этом заявил глава СНБО Алексей Данилов.
Об этом заявил глава СНБО Алексей Данилов.
Он объяснил необходимость визита специалистов санкциями, которые касаются Украины.
По его словам, есть девять граждан Украины, которые попали под санкции США за вмешательство в выборы.
Он также отметил, что в процессе работы выявили недочеты в работе Миграционной службы, поскольку украинские паспорта могут получать люди, которые "не совсем имеют право их получать". "Таких людей очень много. Сегодня на заседании были приведены конкретные ФИО тех людей, которые находятся на территории других стран и занимают там должности, но, к большому сожалению, получили паспорта нашей страны", - сказал глава СНБО.
Всего в списке 134 украинца, в том числе те, против кого и Украина ввела санкции.
Данилов отметил, что СНБО проведет проверку данных граждан Украины, и, по ее итогам, будет принимать отдельные соответствующие решения по каждому украинцу.
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