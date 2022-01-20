Американские сенаторы призвали немедленно действовать, чтобы сдержать Путина от вторжения в Украину

Группа американских сенаторов из Республиканской и Демократической партий провела виртуальную встречу с президентом Байденом, где обсудили вопросы противодействия России и поддержки Украины.
После встречи группа республиканских сенаторов выступила с заявлениями в поддержку Киева и призывами к решительным действиям.
Сенатор добавил, что вопрос отказа от вступления Украины в НАТО не может быть предметом переговоров. “Я бы сказал Путину – у вас нет никакого контроля над этим. Это в руках украинского народа и в руках НАТО.
В свою очередь, другие сенаторы подчеркнули, что, несмотря на разногласия в других вопросах или видение того, как именно следует противодействовать Северному потоку-2, как демократы, так и республиканцы безусловно объединены в поддержке Украины против России.
В свою очередь, другие сенаторы подчеркнули, что, несмотря на разногласия в других вопросах или видение того, как именно следует противодействовать Северному потоку-2, как демократы, так и республиканцы безусловно объединены в поддержке Украины против России.
Сенатор обратил внимание, что таким же был и итог разговора с президентом Байденом. При этом подчеркнув, что Россией руководит лидер, имеющий ностальгию по "царскому периоду", и "хочет вернуть империю зла".
В то же время сенатор Том Коттон сосредоточился на том, какие именно шаги должны предпринять США, чтобы предотвратить новое вторжение Путина в Украину.
В то же время сенатор Том Коттон сосредоточился на том, какие именно шаги должны предпринять США, чтобы предотвратить новое вторжение Путина в Украину.
По мнению Коттона, в таком случае США придется наложить санкции на весь энергетический сектор России, отрезать Россию от международной банковской системы, а также ввести санкции против российских олигархов.
Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал США за "практическую потерю культуры дипломатии и компромиссов" и превращение санкций в "главный инструмент внешней политики", и назвал "непристойной" идею введения санкций против Москвы в случае, если Россия "не уберет" войска со своей суверенной территории.
При этом в России настаивают на отсутствии планов нового нападения на Украину. Как сообщает МИД России, в ходе разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном министр иностранных дел России Лавров призвал Вашингтон "не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся "российской агрессии", а заставить власть в Киеве выполнить в полном объеме Минские соглашения".
Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал США за "практическую потерю культуры дипломатии и компромиссов" и превращение санкций в "главный инструмент внешней политики", и назвал "непристойной" идею введения санкций против Москвы в случае, если Россия "не уберет" войска со своей суверенной территории.
При этом в России настаивают на отсутствии планов нового нападения на Украину. Как сообщает МИД России, в ходе разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном министр иностранных дел России Лавров призвал Вашингтон "не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся "российской агрессии", а заставить власть в Киеве выполнить в полном объеме Минские соглашения".
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