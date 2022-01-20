Американские сенаторы призвали немедленно действовать, чтобы сдержать Путина от вторжения в Украину

07:33 20 Январь Киев, Украина

Группа американских сенаторов из Республиканской и Демократической партий провела виртуальную встречу с президентом Байденом , где обсудили вопросы противодействия России и поддержки Украины.

После встречи группа республиканских сенаторов выступила с заявлениями в поддержку Киева и призывами к решительным действиям.

«Я хочу подчеркнуть – для людей, слушающих по всему миру. Эта страна, наш Конгресс и администрация едины в своей оппозиции к тому, что делает Россия», – заявил сенатор Джим Риш, сопредседатель сенатского комитета по зарубежным отношениям. “Сейчас следует сосредоточиться на том, чтобы остановить вторжение, а не говорить о том, что произойдет потом. То, что произойдет потом, обсуждению не подлежит», – добавил он.

Сенатор добавил, что вопрос отказа от вступления Украины в НАТО не может быть предметом переговоров. “Я бы сказал Путину – у вас нет никакого контроля над этим. Это в руках украинского народа и в руках НАТО.



В свою очередь, другие сенаторы подчеркнули, что, несмотря на разногласия в других вопросах или видение того, как именно следует противодействовать Северному потоку-2, как демократы, так и республиканцы безусловно объединены в поддержке Украины против России.

“Мы являемся членами Республиканской партии. Но делегация, которую мы отправили в двухдневную поездку в Киев, была двухпартийной. Четверо демократов, трое республиканцев", – подчеркнул сенатор Роджер Викер. “И наше заявление, которое сенатор Риш только что озвучил в остальном мире: мы единственные в оппозиции к тому, что собираются сделать Владимир Путин и Россия. И мы должны стоять единым и объединенным фронтом как страна”, – добавил он.

Сенатор обратил внимание, что таким же был и итог разговора с президентом Байденом. При этом подчеркнув, что Россией руководит лидер, имеющий ностальгию по "царскому периоду", и "хочет вернуть империю зла".



В то же время сенатор Том Коттон сосредоточился на том, какие именно шаги должны предпринять США, чтобы предотвратить новое вторжение Путина в Украину.

“Время позднее. Но единственный способ сдержать Владимира Путина от вторжения в Украину – это принять меры сейчас, предоставив Украине больше противотанковых ракет и противовоздушного оружия – оборонного оружия, которое не применят для наступления, его используют против России только при условии, что она выберет вторжение. Восстановив санкции против Северного потока-2 сейчас, и будучи очень конкретным по поводу тех последствий, с которыми столкнется Россия, если она вторгнется”.

По мнению Коттона, в таком случае США придется наложить санкции на весь энергетический сектор России, отрезать Россию от международной банковской системы, а также ввести санкции против российских олигархов.



Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал США за "практическую потерю культуры дипломатии и компромиссов" и превращение санкций в "главный инструмент внешней политики", и назвал "непристойной" идею введения санкций против Москвы в случае, если Россия "не уберет" войска со своей суверенной территории.



При этом в России настаивают на отсутствии планов нового нападения на Украину. Как сообщает МИД России, в ходе разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном министр иностранных дел России Лавров призвал Вашингтон "не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся "российской агрессии", а заставить власть в Киеве выполнить в полном объеме Минские соглашения".