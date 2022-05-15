"Американские гаубицы М777 уже уничтожают оккупанта", - Валерий Залужный

06:44 15 мая Киев, Украина

Украина очень благодарна правительству Соединенных Штатов за военную помощь в тяжелое время российского вторжения. Оперативное командование Запад в субботу, 14 мая, сообщило о работе гаубиц калибра 155 мм типа М777, которые США передали украинским военным.

"Американские гаубицы М777 уже уничтожают оккупанта. Вооружение передано в боевые подразделения, поэтому теперь оккупанты получают настоящий "джекпот" в виде трех семерок", - говорится в сообщении.

Как указано, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выразил благодарность американскому народу от украинских артиллеристов, отметив: "Мои ребята знают цену артиллерии".

"Из Америки с любовью", - добавили в командовании.

Ранее сообщалось, что украинские военные начали применять гаубицы М777, которые были переданы США.

Напомним, 28 апреля в Пентагоне сообщили, что часть американских гаубиц уже в Украине. Группа украинских военных уже прошла обучение, необходимое для использования оружия, и готова передавать опыт товарищам.