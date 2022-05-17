Американская торговая палата против повышения акцизов на ТИЭН

Американская торговая палата настаивает на более постепенном повышении акцизов на ТИЭН и сигареты, также Палата поддерживает законопроект №4065 с соответствующими поправками.
Об этом говорится в официальном заявлении Американской торговой палаты.
В Палате уверены, что принятие законопроекта №4065 будет способствовать обеспечению равных, прозрачных, а также более постепенных и предсказуемых правил налогообложения.
В частности, в Палате поддерживают инициативу о более плавном повышении акцизов на табачные изделия для нагрева (ТИЭН), а также возможность смягчения и удлинения графика ежегодного повышения акцизов на сигареты.
Ранее поправки к закону №4065, которые предусматривают смягчение резкого повышения акцизов на ТИЭН (с действующих 320% до 200% с последующим ростом ставки акциза на 30% в год) поддержали в Союзе украинских предпринимателей.
Также ранее о необходимости более постепенного подхода в повышении акцизов на ТИЭН заявляли в Совете предпринимателей при Кабинете Министров, Федерации работодателей Украины, Европейской бизнес-ассоциации, "УКРТЮТЮН", Ассоциации городов Украины и в Министерстве экономического развития, торговли и сельского хозяйства.
Также ранее о необходимости более постепенного подхода в повышении акцизов на ТИЭН заявляли в Совете предпринимателей при Кабинете Министров, Федерации работодателей Украины, Европейской бизнес-ассоциации, "УКРТЮТЮН", Ассоциации городов Украины и в Министерстве экономического развития, торговли и сельского хозяйства.
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