Американцы выражают рекордное недовольство властью

Всего 20% граждан США уверены, что Дональд Трамп ведет страну в правильном направлении. Такие неутешительные для президента показатели его рейтинга были получены в результате социологического опроса, который по заданию информационного агентства Associated Press провел Национальный исследовательский центр общественного мнения NORС.

Это самый низкий показатель за все время президентства Трампа. С начала пандемии коронавируса количество тех, кто считают, что США движутся в правильном направлении, неуклонно уменьшалось. В марте таких было 42%, а уже в июне их стало 24%.

В целом же, рейтинги Трампа на фоне пандемии постепенно падают. 48% американцев одобряют его действия в экономике, и лишь 32% — в борьбе с коронавирусом. Если говорить об общем одобрении деятельности Трампа на посту президента — таких в США только 38%.

Опросы NORC продолжалось в течение 16-20 июля. В нем приняли участие 1057 американцев в возрасте от 18 лет. Погрешность составляет 4,3%.

Напомним, что выборы президента США состоятся 3 ноября 2020. От Демократической партии кандидатом стал Джо Байден, от Республиканской - Дональд Трамп.